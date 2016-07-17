GÜNDEM
ATLAS İSTANBUL
Yılda bir yayımlanan Atlas İstanbul Özel Sayısı yine en büyük şehrimizin sokaklarında dolaşıyor, hikâyelerini dinliyor, dününe ve bugününe uzanıyor, onu …
Cerrattepe İlk 100’de
Atlas fotoğrafçısı Yasin Akgül’ün Artvin Cerrattepe’de çektiği fotoğraf, Time dergisi tarafından 2016’nın en iyi 100 fotoğrafından biri seçildi. Söz konusu …
Kuzukulağı’na Maden Ruhsatı
Türkiye’nin en önemli uzun duvar tırmanış rotalarının bulunduğu, dünya çapında tanınan bir yer Dedegöl Dağları’ndaki Kuzukulağı Yaylası. Ama Isparta’nın Aksu …
Patara’ya Havadan Bakış
Atlas, Patara Antik Kenti’ni, kazı başkanı Havva İşkan Işık’ın özel izniyle havadan görüntüledi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile …
PANORAMA
Gümüşhane Keşfi
Gümüşhane Kültür Rotası ve Turizm Keşif Rehberi, ilin doğa ve tarih hazinelerini tanımak için benzersiz bir kaynak. Gümüşhane Valiliği tarafından …
Atlas, Rainbow Warrior’daydı
Greenpeace’in gemisi Rainbow Warrior (Gökkuşağı Savaşçısı) daha yeşil bir gelecek için dünyayı dolaşıyor. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında Lübnan’dan yola …
Leica Efsanesi Türkiye’de
Görsel tarihin en önemli temsilcilerinden biri olan, dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi Leica artık Türkiye’de. Doğuş Grubu, Leica’yı bomontiada’da açtığı …
GEZİ
Dört Koldan Trakya
Trakya’nın kültür ve doğa değerlerini gözler önüne seren kültür rotası projesi hayata geçti. “Trakya Turizm Rotası”, bölgenin doğa, inanç, gastronomi …
AVUSTRALYA: Dünyanın Kıyısında
Sanatçı ruhlu Melbourne, Opera Binası ve limanıyla hafızalara kazınan Sidney, sörfçülerin gözdesi Gold Coast… Keseli ayı koalanın yurdu Otway Milli …
İnceğiz Mağaraları; Kentin Balkonu
İstanbul’da insan eliyle yapılmış en eski apartmanlardan biri… İnceğiz kayalarının oyularak yerleşime dönüştürülmesinin bilinebilen tarihi yaklaşık 5 bin yıl öncesine …
DOĞA / COĞRAFYA
Tuz Gölü’nün Flamingoları Tehlikede
Tuz Gölü dünyada flamingolar için en önemli üreme alanlarından biri, burada her yıl yirmi bin çiftten fazla flamingo yuva kuruyor. …
Erciyes Dağı; Sisli Zirve
Atlas, Mitsubishi L200 ile bu kez Kayseri’de, Anadolu’nun en ihtişamlı doruklarından Erciyes’teydi. Sisin kapladığı dağın 3 bin 916 metrelik zirvesi …
Levhaların Gücü
Sera gazı karbondioksitin atmosferdeki miktarını dengeleyen bir süreci aydınlatan bilim insanları, “levhalar olmasaydı dünya bitmeyen bir kışa girebilirdi” diyor. Yazı …
ARKEOLOJİ
Doğu Karadeniz’in Kibelesi
Ordu’daki Kurul Kalesi’nde devam eden kazı çalışmalarında arkeoloji dünyası için çok önemli sonuçlara ulaşıldı. Kalenin kapısında mermerden bir Kibele heykeli …
Neolitik Devrim
Göbekli Tepe kazılarının bugüne dek bilinmeyenler yanları Karl W. Luckert’in yeni kitabıyla aydınlanıyor. Çevirmenliğini Leyla Tonguç Basmacı’nın yaptığı kitap Alfa …
Mozaik Yolu
Tarihte İÖ 4. binden günümüze kadar farklı uygarlıkların izlerini taşıyan Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa’da son yıllarda yapılan kazı çalışmalarında …
KÜLTÜR
Bilmediğimiz Osmanlı
Atlas’taki yazılarından da tanıdığımız usta yazar Mustafa Dağıstanlı, yeni kitabında okuru Osmanlı dünyasında merak uyandırıcı bir gezintiye çıkarıyor. Can Yayınları’nın …
Aşklar ve Şarkılarla Ordu
Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’nin düzenlediği müzikli gösteri İstanbul’da Kozz Kültür Merkezi Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi’nde sanatseverlerle buluştu. Senaryosunu …
Sinop’ta Bienal
Kapılarını 17 Temmuz 2016’da açan Sinopale-Uluslararası Sinop Bienali, 7 Eylül’e kadar sanatseverleri bekliyor. “Transposition/Aktarım” kavramı çerçevesinde sergiler, workshoplar, seminer ve …
BİLİM
Kaplumbağayı İzlemek
WWF-Türkiye ve Orman Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü, Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda yuva yapan bir yeşil denizkaplumbağasına geçtiğimiz haftalarda …
Ağaçların Fedakârlığı
Ölmekte olan ağaçlar yaşam mirasını komşularına devredip öyle ölüyor… Farklı türden ağaçların arasında tek ağacı yüzlercesine bağlayabilen mantar ağlarıyla kaynak …
Alevden Fırtınalar
Otuz ışık yılı uzaklıkta, güneşe çok benzeyen fakat genç bir yıldız olan Kappa Ceti’yi inceleyen Do Nascimento ve ekibi, yıldız …
SOSYAL MEDYADA ATLAS