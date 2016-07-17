GÜNDEM

ATLAS İSTANBUL
Gündem

ATLAS İSTANBUL

Yılda bir yayımlanan Atlas İstanbul Özel Sayısı yine en büyük şehrimizin sokaklarında dolaşıyor, hikâyelerini dinliyor, dününe ve bugününe uzanıyor, onu …

Devamı

Cerrattepe İlk 100’de
Gündem

Cerrattepe İlk 100’de

Atlas fotoğrafçısı Yasin Akgül’ün Artvin Cerrattepe’de çektiği fotoğraf, Time dergisi tarafından 2016’nın en iyi 100 fotoğrafından biri seçildi. Söz konusu …

Devamı

Kuzukulağı’na Maden Ruhsatı
Gündem

Kuzukulağı’na Maden Ruhsatı

Türkiye’nin en önemli uzun duvar tırmanış rotalarının bulunduğu, dünya çapında tanınan bir yer Dedegöl Dağları’ndaki Kuzukulağı Yaylası. Ama Isparta’nın Aksu …

Devamı

Patara’ya Havadan Bakış
Gündem

Patara’ya Havadan Bakış

Atlas, Patara Antik Kenti’ni, kazı başkanı Havva İşkan Işık’ın özel izniyle havadan görüntüledi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile …

Devamı

PANORAMA

Gümüşhane Keşfi
Panorama

Gümüşhane Keşfi

Gümüşhane Kültür Rotası ve Turizm Keşif Rehberi, ilin doğa ve tarih hazinelerini tanımak için benzersiz bir kaynak. Gümüşhane Valiliği tarafından …

Devamı

Atlas, Rainbow Warrior’daydı
Panorama

Atlas, Rainbow Warrior’daydı

Greenpeace’in gemisi Rainbow Warrior (Gökkuşağı Savaşçısı) daha yeşil bir gelecek için dünyayı dolaşıyor. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında Lübnan’dan yola …

Devamı

Leica Efsanesi Türkiye’de
Panorama

Leica Efsanesi Türkiye’de

Görsel tarihin en önemli temsilcilerinden biri olan, dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi Leica artık Türkiye’de. Doğuş Grubu, Leica’yı bomontiada’da açtığı …

Devamı

GEZİ

Dört Koldan Trakya
Gezi

Dört Koldan Trakya

Trakya’nın kültür ve doğa değerlerini gözler önüne seren kültür rotası projesi hayata geçti. “Trakya Turizm Rotası”, bölgenin doğa, inanç, gastronomi …

Devamı

AVUSTRALYA: Dünyanın Kıyısında
Gezi

AVUSTRALYA: Dünyanın Kıyısında

Sanatçı ruhlu Melbourne, Opera Binası ve limanıyla hafızalara kazınan Sidney, sörfçülerin gözdesi Gold Coast… Keseli ayı koalanın yurdu Otway Milli …

Devamı

İnceğiz Mağaraları; Kentin Balkonu
Gezi

İnceğiz Mağaraları; Kentin Balkonu

İstanbul’da insan eliyle yapılmış en eski apartmanlardan biri… İnceğiz kayalarının oyularak yerleşime dönüştürülmesinin bilinebilen tarihi yaklaşık 5 bin yıl öncesine …

Devamı

DOĞA / COĞRAFYA

Tuz Gölü’nün Flamingoları Tehlikede
Doğa Coğrafya

Tuz Gölü’nün Flamingoları Tehlikede

Tuz Gölü dünyada flamingolar için en önemli üreme alanlarından biri, burada her yıl yirmi bin çiftten fazla flamingo yuva kuruyor. …

Devamı

Erciyes Dağı; Sisli Zirve
Doğa Coğrafya

Erciyes Dağı; Sisli Zirve

Atlas, Mitsubishi L200 ile bu kez Kayseri’de, Anadolu’nun en ihtişamlı doruklarından Erciyes’teydi. Sisin kapladığı dağın 3 bin 916 metrelik zirvesi …

Devamı

Levhaların Gücü
Doğa Coğrafya

Levhaların Gücü

Sera gazı karbondioksitin atmosferdeki miktarını dengeleyen bir süreci aydınlatan bilim insanları, “levhalar olmasaydı dünya bitmeyen bir kışa girebilirdi” diyor. Yazı …

Devamı

ARKEOLOJİ

Doğu Karadeniz’in Kibelesi
Arkeoloji

Doğu Karadeniz’in Kibelesi

Ordu’daki Kurul Kalesi’nde devam eden kazı çalışmalarında arkeoloji dünyası için çok önemli sonuçlara ulaşıldı. Kalenin kapısında mermerden bir Kibele heykeli …

Devamı

Neolitik Devrim
Arkeoloji

Neolitik Devrim

Göbekli Tepe kazılarının bugüne dek bilinmeyenler yanları Karl W. Luckert’in yeni kitabıyla aydınlanıyor. Çevirmenliğini Leyla Tonguç Basmacı’nın yaptığı kitap Alfa …

Devamı

Mozaik Yolu
Arkeoloji

Mozaik Yolu

Tarihte İÖ 4. binden günümüze kadar farklı uygarlıkların izlerini taşıyan Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa’da son yıllarda yapılan kazı çalışmalarında …

Devamı

KÜLTÜR

Bilmediğimiz Osmanlı
Kültür

Bilmediğimiz Osmanlı

Atlas’taki yazılarından da tanıdığımız usta yazar Mustafa Dağıstanlı, yeni kitabında okuru Osmanlı dünyasında merak uyandırıcı bir gezintiye çıkarıyor. Can Yayınları’nın …

Devamı

Aşklar ve Şarkılarla Ordu
Kültür

Aşklar ve Şarkılarla Ordu

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’nin düzenlediği müzikli gösteri İstanbul’da Kozz Kültür Merkezi Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi’nde sanatseverlerle buluştu. Senaryosunu …

Devamı

Sinop’ta Bienal
Kültür

Sinop’ta Bienal

Kapılarını 17 Temmuz 2016’da açan Sinopale-Uluslararası Sinop Bienali, 7 Eylül’e kadar sanatseverleri bekliyor. “Transposition/Aktarım” kavramı çerçevesinde sergiler, workshoplar, seminer ve …

Devamı

BİLİM

Kaplumbağayı İzlemek
Bilim

Kaplumbağayı İzlemek

WWF-Türkiye ve Orman Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü, Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda yuva yapan bir yeşil denizkaplumbağasına geçtiğimiz haftalarda …

Devamı

Ağaçların Fedakârlığı
Bilim

Ağaçların Fedakârlığı

Ölmekte olan ağaçlar yaşam mirasını komşularına devredip öyle ölüyor… Farklı türden ağaçların arasında tek ağacı yüzlercesine bağlayabilen mantar ağlarıyla kaynak …

Devamı

Alevden Fırtınalar
Bilim

Alevden Fırtınalar

Otuz ışık yılı uzaklıkta, güneşe çok benzeyen fakat genç bir yıldız olan Kappa Ceti’yi inceleyen Do Nascimento ve ekibi, yıldız …

Devamı