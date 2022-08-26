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Likya Yolu’na ek güvenlik

Harika Pelin Şengül

Türkiye’nin önemli uzun mesafe yürüyüş rotalarından Likya Yolu’nu her yıl binlerce yerli ve yabancı yürüyüşçü ziyaret ediyor. Doğanın içinde ilerleyen tarihi yolda kazalar ve kaybolma vakaları da olası. Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma timi, Muğla’nın Fethiye ilçesinin Ovacık mahallesinden başlayıp Antalya’nın Konyaaltı ilçesinin Geyik Bayırı mahallesinde sona eren yolun başlangıç noktasına yönlendirici tabela ve 125 kilometre boyunca 95 ayrı noktaya numaralı yer tespit levhaları yerleştirdi. Uyarı levhaları iki açıdan önemli. Öncelikle, yürüyüşçülere doğru yolda olduklarını gösteriyor. İkincisi ise yürüyüşçüye kaybolduğu takdirde 112’yi arayarak en son gördüğü numarayı bildirme ve daha çabuk bulunabilme imkânı veriyor.

535 km Likya Yolu’nun toplam uzunluğu

Fotoğraf: Likya Yolu, Teke Yarımadası’ndaki patikalardan bir kısmının işaretlenip haritalanması ile oluşturulmuş, dünyanın en uzun yürüyüş yollarından biri.

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