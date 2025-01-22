SARI İGUANANIN DÖNÜŞÜ

Yaban hayatla ilgili onca olumsuz haberin arasında küçük bir gelişme, doğru adımları atarsak doğanın geleceği için hâlâ bir umut olduğunu gösterdi. Büyük Okyanus’ta Ekvador’a bağlı Galápagos Adaları’ndaki Galápagos Ulusal Parkı, sarı iguana popülasyonunun 1970 ile 1980 yılları arasında neredeyse nesli tükendikten sonra yeniden toparlandığını bildirdi. Ada Ekosistemlerini Koruma ve Restorasyon Alanı başkanı Christian Sevilla, milli parkta yaklaşık 300 bireyin kaydedildiğini söyledi. Öte yandan Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) hazin bir gelecek öngörüsü sunan Yaşayan Gezegen Raporu açıklandı. Buna göre yaban hayatı popülasyonlarının ortalama büyüklüğü sadece 50 yılda yüzde 73 düştü. Rapor, doğa kaybı ve iklim değişikliği sebebiyle dünyanın “dönüşü olmayan” eşiklere yaklaştığını söylüyor ve “önümüzdeki beş yıl içinde atılacak adımlar, dünyanın geleceğini belirleyecek” diyor.