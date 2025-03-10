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En büyük mercan bulundu

Harika Pelin Şengül

Bilim insanları, Büyük Okyanus’un güneybatısında şimdiye kadar kaydedilen en büyük mercanı buldu. Pavona clavus türü mercanın yaşının 300’den fazla olduğu tahmin ediliyor. Boyutları ise bir mavi balinadan daha büyük: 34 metre genişliğinde, 32 metre uzunluğunda ve 5.5 metre yüksekliğinde!

Mercan, iklim değişikliğinin etkilerini incelemek için Büyük Okyanus’un uzak bölgelerini ziyaret eden ve Solomon Adaları hükümetiyle işbirliği yapan National Geographic’in “Pristine Seas” misyonu kapsamında bulundu. 

Mercanlar “polip” adı verilen, koloni halinde birlikte büyüyen yüzbinlerce canlı organizmadan oluşuyor. Bu mega mercan da nispeten derin sularda bulundu. Bilim insanları, bu özelliğin onu deniz yüzeyindeki yüksek sıcaklıklardan korumuş olabileceğini tahmin ediyor. Araştırma gemisindeki mercan bilimci Eric Brown, mercanın epey sağlıklı göründüğünü söylüyor: “Denizlerin ısınması nedeniyle yakınlardaki sığ resiflerin kalitesi düşerken daha derin sularda bu büyük, sağlıklı mercan vahasını bulmak büyük bir umut.” 

Zira dünya mercanlarının yüzde 44’ü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

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