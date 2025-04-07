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ATLAS’IN NİSAN SAYISI

Harika Pelin Şengül

Atlas’ın nisan sayısının kapağında, Etiyopya’da geleneksel yaşam biçimlerini sürdüren toplulukların yaşadığı Omo Vadisi var. Omo Vadisi aynı zamanda fosil keşifleriyle insanlık tarihine ışık tutan özel bir coğrafya. Antropolog Evrim Tekeli, Omo halklarının köylerinde kaldı, onlarla yedi içti, su taşıdı, hayatlarına, törenlerine dahil oldu ve deneyimlerini Atlas için yazdı.

Kıyı bölgelerinde sıklıkla karşımıza çıkan ama bilgimizin oldukça sınırlı olduğu yelkovan kuşları, özel bir dosyayla nisan sayısında yer alıyor. İran’da bin yıldır düzenlenen Pir Şaliyar Töreni bu ay Atlas’ın bir diğer başlığı. Hewraman bölgesindeki Uraman Taht köyünün sakinleri, Pir Şaliyar’ın bin yıl önceki düğününü yeniden canlandırıyor; günler süren bu süreç bölgede yaşayanlar ve ziyaretçiler için aynı zamanda ruhani bir yolculuk. 

Hazırlıkları devam eden Bitlis Nemrut Jeoparkı’nın yeryüzü zenginlikleri ve Antalya’da düzenlenen, ergenliğe geçiş ritüeli özelliği de taşıyan geleneksel Pıngıdık töreni de nisan sayısının başlıkları arasında. 

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