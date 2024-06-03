Atlas’tan podcast serisi: Keşfetmek için Bak!

Atlas’ın artık bir podcast serisi var. İsmini, Atlas’ın ünlü “Keşfetmek için Bak!” sloganından alan seride, Atlas yeryüzü hikâyelerini dinleyicilerle buluşturuyor.

Bilim insanları, gezginler ve kâşiflerin konuk olacağı serinin ilk bölümünde Atlas Yayın Yönetmeni Özlem Numanoğlu, denizcilik arkeolojisi alanında uzman arkeolog ve ArkeoAtlas editörü Dr. Mehmet Bezdan’ı konuk etti ve 1960’lı yıllara; dünyada sualtı arkeolojisinin bilimsel anlamda ilk kez başladığı Gelidonya sularına uzandı.

İstanbul Beyoğlu’nda eski İngiliz Postanesi’ni mesken edinmiş Postane Stüdyo’da kaydedilen podcast’i Postane Production ekibi yayına hazırlıyor.

Kaydı Atlas’ın Spotify ve YouTube kanallarından dinleyebilirsiniz.

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