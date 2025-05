İstanbul ansiklopedisi artık herkese açık 

Tarihçi ve romancı Reşad Ekrem Koçu’nun (1905-75) yarım kalmış İstanbul Ansiklopedisi’nin basılı ciltleri, çevrimiçi ulaşılabilir hale geldi. Salt’ın Kadir Has Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi Projesi kapsamında 40 bini aşkın arşiv belgesi de erişime açıldı. Koçu hayattayken İstanbul Ansiklopedisi’nin G harfine kadarki ilk 11 cildi fasiküller halinde basılmıştı. Emine Gönel ve Elif Birdoğan’ın çabalarıyla korunup saklanan külliyat, 2018’de Kadir Has Üniversitesi’ne devredilmişti. Koçu’nun tasarı aşamasında kalmış gelecek ciltler için derleyip kurguladığı kapsamlı malzeme de böylece bütünlüklü olarak ortaya çıktı. Yürütücülüğünü Prof. Dr. Fatma Çolakoğlu’nun üstlendiği projeye emek veren ekip, İstanbul Ansiklopedisi’ni “tezkirecilik geleneğiyle Batılı ansiklopedizmi birleştiren bir başvuru kaynağı, bir tanıklıklar derlemesi ya da İstanbul’a dair her şeyi içerme çabasında devasa bir girişim” olarak niteliyor. Bu sıra dışı çalışmaya ulaşmak için: istanbulansiklopedisi.org