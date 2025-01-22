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EYLEMLER YENİ BİR YASAK DOĞURDU

Harika Pelin Şengül

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Ulusal Galeri’yi gezmek isteyen biri, artık içeri içeceğiyle giremeyecek ve muhtemelen girişte daha uzun süre sıra bekleyecek. Zira müze yönetimi, Just Stop Oil’den iklim aktivistlerinin son olarak Vincent van Gogh’un Ayçiçekleri tablosunun üzerine çorba fırlatması üzerine içeriye sıvı girişini yasakladı. Yasaktan sadece bebek mamaları, sağılmış süt ve reçeteli ilaçlar muaf tutulacak. Ulusal Galeri, 2022’den bu yana beş ayrı iklim eylemine sahne oldu. Ayçiçekleri’nden hemen önce Diego Velazquez’in Aynadaki Venüs’ünün üzerindeki cam çerçeveyi kıran eylemciler, Van Gogh’un “gerçeklik, resimlerle ilgili hislerden önemlidir” sözünü hatırlatarak, iklimden öte bir değer olmadığı mesajını vermeye çalışsa da eylemleri genellikle tepkiyle karşılanıyor.

Fotoğraf: Üzerine çorba fırlatılan Van Gogh’un Ayçiçekleri tablosunun çerçevesindeki zararın 10-20 bin pound olduğu açıklandı.

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