Kutsal pelerinin dönüşü

Danimarka, Brezilya yerlilerinin kutsal saydığı, kızıl ibis kuşunun 4 bin adet kırmızı tüyünden yapılmış pelerini anavatanına iade etti. Avrupalıların 17’nci yüzyılda sömürge döneminde ele geçirdiği pelerin, Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Bahia’da yaşayan Tupinamba halkının dini ritüellerinde kullanılıyordu. Bölgedeki Hollanda sömürge yönetimi döneminde yok olan pelerin, 1689’da Danimarka’da ortaya çıktı. Danimarka Ulusal Müzesi, 2000’de pelerini Sao Paulo’daki bir sergiye ödünç verince, bir Tupinamba lideri pelerini gördü ve halkına iadesini talep etti. 20 yılı aşkın sürenin sonunda müze pelerini Brezilya Ulusal Müzesi’ne bağışladı. Avrupa’da bunun gibi 10 pelerin daha bulunduğunu belirtiliyor.