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ATLAS’IN MAYIS SAYISI

Harika Pelin Şengül
Atlas, Mayıs sayısında denizlerimizin az bilinen bir zenginliğine, Türkiye’nin balinalarına yer veriyor. Akdeniz’de boy gösteren hangi balina türleri sularımıza konuk oluyor, tarihten bugüne kayıtlar neler anlatıyor? Yanıtı Mayıs sayımızda. Özel Suriye dosyası, İç Savaş’ın bitip rejimin değişmesinin hemen ardından ülkede yaşananlara yer veriyor. Muğla’dan Antalya’ya uzanan, dünyanın en güzel yürüyüş rotalarından biri olan Likya Yolu ve karşı karşıya olduğu tehditler Atlas’ta. Mayıs ayının konularından biri de Bursa’da baharda rengârenk manzaralar sunan meyve bahçeleri.
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