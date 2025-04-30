Modern tarihin en büyük kuş ölümü

“Kuzeyin penguenleri” olarak adlandırılan bayağı dalıcımartılar (Uria aalge), modern çağda belgelenen en büyük yaban hayatı ölüm vakasını yaşadı. ABD’nin Alaska eyaletinde, sadece iki yıl içinde 4 milyon bayağı dalıcımartı, deniz suyundaki sıcaklık artışı sebebiyle öldü. Kuzey kıyılarına özgü büyük bu siyah-beyaz deniz kuşunun popülasyonu, 2014 ve 2016 yılları arasında yarı yarıya azaldı. Science’da yayımlanan bilimsel çalışma, zor şartlara dayanıklı bu becerikli deniz kuşlarının besin ağındaki değişim sebebiyle toparlanamadığına işaret ediyor. Araştırmanın baş yazarı, Alaska Denizcilik Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı’ndan Heather Renner ve meslektaşları, “Bildiğimiz kadarıyla bu, modern çağda yaban hayatındaki bir türde görülen en yüksek ölüm oranı” ifadesini kullandı. California’dan Alaska’ya kadar Büyük Okyanus’un kuzeydoğusunda etkili olan deniz ısınması sebebiyle bir deri bir kemik kalmış 62 bin kuş Kuzey Amerika kıyılarına vurmuştu; bazısı ölüydü, bazısı da ölmek üzereydi. Uzmanlara göre, yükselen okyanus sıcaklıkları fitaplanktonların miktarını ve kalitesini azalttı, bu da kuşların temel besin kaynağı olan ringa balığı, sardalya ve hamsi gibi balıkları etkiledi. Suların ısınması somon ve Pasifik morina balığının enerji ihtiyacını da artırdığı için kuşlarla rakip haline geldiler. Sıcak hava dalgasından önceki (2008-14) ve sonraki (2016-22) yedi yıllık dönem arasında, iki büyük deniz ekosistemindeki 13 kolonide türün sayısı yüzde 52 ila 78 azaldı.