Kısa süre önce Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Mirası listesine giren Salda Gölü küçülüyor. Burdur Yeşilova’daki gölde son beş yılda 3 kilometrekarelik yüzey alanı kaybedildi. 184 metreyle Türkiye’nin en derin üçüncü gölü olan Salda’nın özellikle kıyılarında su kaybı yaşanıyor. Mars’a benzer jeolojik yapısıyla ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) de çalışma yürüttüğü göl, beyaz kıyılardan turkuaz sığlıklara ve lacivert derinliklere ulaşan renk paletiyle yoğun ilgi görüyor. Bu da Salda’yı bir çıkmaza sürüklüyor. Asfalt yollar, yoğun insan faaliyetleri ve kirlilik nedeniyle canlı organizmaların oluşturduğu beyaz adacıklar kararıyor. Göl havzasındaki yeraltı suları da vahşi sulamada kullanılıyor. Salda, sadece üzerine düşen yağmurla beslenebiliyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, “Gölün yaklaşık 44 kilometrekare olan yüzey alanı, özellikle son beş yılda 41 kilometrekarenin çok altına düştü. Aşırı sondaj, yüzey akış engeli, insanın turizm-tarım baskısı kirlilik ve kuraklığın ana sebebi” diyor.