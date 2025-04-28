Kurtların koruma kalkanı yok ediliyor

Avrupa kurtları 2025’e kötü bir haberle başladı. Avrupa Konseyi, son yıllarda kurtların Avrupa’daki yabanıl ortamlara geri dönmesinin ardından karşılaşılan birtakım olumsuzlukları bahane ederek, kurtların Avrupa’daki koruma statüsünü bir kademe indirmeyi planlıyor. Bu, kurtların “Kesin Koruma Altındaki Türler” listesinden çıkarılıp “Koruma Altındaki Türler” listesine indirgenmesi demek. Peki bu ne ifade ediyor?

Uzun yıllardır kurtlar üzerine çalışan Kastamonu Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Alper Ertürk, Atlas’a yaptığı açıklamada, halihazırda kurtların Bern Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesi kapsamında korunduğunu hatırlattı. Bu madde kurtların kasten yakalanmaları ve alıkonulmalarını, öldürülmelerini, üreme veya dinlenme yerlerine zarar verilmesini, özellikle üreme dönemlerinde rahatsız edilmelerini ve ne şekilde olursa olsun avlanmalarını kesinlikle yasaklıyor. Ancak kurtların koruma statüsü düşürüldüğü takdirde bu kritik koruma kalkanı kalkacak; popülasyon kontrolü ve av turizminin önü açılacak.

Ertürk, “Kurtlar uzun süre önce yok edildikleri alanlara geri dönüyorlar, ancak Avrupa’da iki kuşaktır kurtlarla birlikte yaşamayı unutan yerel halk, son dönemde kurtların gerçekleştirdiği evcil sürü saldırılarına karşı savunmasız yakalandı. Uzun zamandır İtalya’nın kırsal alanları başta olmak üzere, Almanya ve Hollanda’da yerel halktan çatlak sesler yükseliyordu. Bu durum siyasetçiler üzerinde bir süredir baskı yaratıyordu. Son olarak bir kurdun Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in midillisini öldürmesiyle bu karar alındı. Sonuç olarak, karar siyasi ve bilimsel bir yanı yok” açıklamasında bulundu.

Avrupa Büyük Etobur Girişimi de koruma çalışmalarıyla popülasyonları artırılan kurtların koruma statüsünün düşürülmesinin için “erken” olduğunu açıkladı. Avrupa Konseyi, tasarıyı Mart ayında oylayacak.