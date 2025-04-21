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Hayvan hakları Meksika anayasasına girdi

Harika Pelin Şengül

Meksika, hayvanların refah ve sağlığını anayasal güvence altına alan ve diğer ülkelerde benzeri görülmeyen bir reforma imza attı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Aralık 2024’te kapsamlı bir federal hayvan hakları yasasının önünü açacak bir dizi anayasal reformu onayladı. Değişiklikler doğa ve yaban hayat kuruluşlarının yaklaşık iki yıl süren kampanyalarının ardından geldi. Anayasasında hayvanlara atıfta bulunan başka ülkeler olsa da bu ifadeler genellikle kısa ve yoruma açık. Diğer ülkelerde yasalar sıklıkla inek ve tavuk gibi çiftlik hayvanlarını muaf tutuyor ve insan eliyle acı çeken hayvanların ezici çoğunluğu koruma kapsamı dışında kalıyor. Meksika’daki reformlar ise çiftlik hayvanlarının yanı sıra laboratuvar hayvanları ve hatta evcil hayvanlar gibi sömürülen diğer türleri de korumayı amaçlıyor. Yeni reformlar kapsamında Meksika Kongresi, Hayvan Refahı, Bakımı ve Korunması Genel Kanunu’nu hazırladı. Ayrıca hayvan haklarının okul müfredatına dahil edilmesi zorunlu kılındı. Hayvancılık endüstrisinin ticari çıkarlarının anayasanın uygulanmasını nasıl etkileyeceğini ise zaman gösterecek.

FOTOĞRAF ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images): Mexico City’de bir matador savunmasız bir boğayı öldürmek üzere. Anayasa değişikliği bu kanlı “eğlence”yi geleceğe taşıyacak mı, göreceğiz. 

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