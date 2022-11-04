Portreler yarıştı: Dünyanın yüzleri

“TEPENİN HALKI”

Yılın Portre Fotoğrafçısı

Bu yılın büyük ödülünü kazanan Tay fotoğrafçı Jatenipat Ketpradit, özellikle tarihi hikâye ve efsanelere ilgi duyuyor. Yarışmaya dünyanın farklı yerlerindeki çalışmalarıyla katılan Ketpradit’in bu karesi, Tayland’ın kuzeyindeki dağlık bölgelerde yaşayan Akha halkını geleneksel kıyafetleriyle gösteriyor. Ataları yüzyıllar önce Çin, Laos ve Myanmar’dan bu topraklara göç eden Akhalar, Tayland tarafından “devletsiz” sayılan etnik dağ halklarından sadece biri. Bu insanlar sınırlı çalışma hakkına sahip, oy kullanamıyor, eyalet dışına çıkmaları ve arazi satın almaları yasak. Bu yüzden bürokrasiye karşı vatandaşlık alabilme mücadelesi veriyorlar. Yine de Ketpradit’e poz verirken yüzleri gülüyor.

“AVCILARIN SALTANATI”

Yılın Portre Fotoğrafçısı

Moğolistan’ın ıssız bölgelerinde “altın kartal”larıyla ava çıkmış atlılar… Tilki, marmot, belki de kurt avlayacaklar. Altay Dağları’nın göçebe topluluklarının kartalları avda kullanması çok eski bir gelenek. Erkek çocukları 10 yaşından itibaren at sırtında zorlu bir eğitimden geçiyor. Kışın hava sıcaklığının eksi 40 dereceyi gördüğü bu bölgede hayatta kalmak kolay bir iş değil.

“SİLAH VE ÇİÇEKLER”

Yılın Portre Fotoğrafçısı

Büyük ödülü kazanan Jatenipat Ketpradit, birinci seçilen fotoğrafını şöyle anlatıyor: “Suri kabilesi, Etiyopya’da ulaşılması zor, yüksek dağlarda içe kapalı bir yaşam sürüyor. Dışarıdan birinin yanlarına gidip onlarla iletişim kurması hayli zor. Ben her yıl onları ziyarete gidip topluluğun bir parçası gibi olduğumdan bana güveniyor ve yanımda rahat davranıyorlar, bir kez sizi kabul ettikten sonra sizi kucaklıyorlar. Canlarını ve mallarını korumak için savaşçılar kimi zaman silaha sarılmak zorunda ama ateşli silahların gelişi kabileler için bir dizi sorun yarattı. Kültürlerinde ve geleneklerinde yer almayan son teknoloji silahlar, özellikle son 20 yılda büyük değişiklik ve kargaşaya neden oldu. Herhangi bir sorun büyüyüp aşiret savaşına dönüşebildi. Bu fotoğrafları onların yaşam tarzındaki çatışmayı temsil etmesi için çektim. Silah ve çiçek, yeni teknoloji ve eski gelenek, katil ya da koruyucu…”

“TRANSİLVANYA ÇOBANLARI”

Çevre (en iyiler)

Macar fotoğrafçı Istvan Kerekes’in objektifine, Romanya’nın Târgu Mureş kentindeki en büyük kimyasal gübre fabrikasının yakınında sürülerini otlatan çobanlar Alexandru ve Peter takılmış. Transilvanya bölgesinde yer alan Târgu Mureş, ülkenin önemli endüstri merkezlerinden biri ve onu çevreleyen topraklar da sanayinin getirdiği kirlilikten payını alıyor.

“ANTROPOJENİK”

Çevre (ana kazanan)

Brezilya’dan Daniel Taveira, Amazonlar’daki yangınlar sırasında çektiği, nefes almaya çalışan yerli bir kadını konu alan fotoğrafıyla Çevresel Portre kategorisinde birinci oldu. Taveira, bir Brezilyalı olarak “kalbinin bu dünyanın akciğerinin önemini bildiği”ni söylüyor. Fotoğrafçı, bu çalışmasına insanın belirsiz geleceğini ve iklim değişikliğine neden olan eylemlerini tanımlaması için Antropojenik adını vermiş. Antroposen, yani “insan çağı” kavramı, insan türünün dünya üzerindeki negatif etkisini anlatmak için kullanılıyor.

“EVLİLİK YOLUNDA”

Çevre (en iyiler)

Fotoğrafçı Yichi Wang, Çin’de geleneksel giysiler içinde düğününe taşınan gelinin yüzündeki mutluluğu yakalamayı başarmış. Geleneğe göre damat düğün için gelini büyük, kırmızı bir tahtırevanla aldırıyor. Yol boyunca gong, davul ve trompetlerin çalınması daha yeni, ama yolculuğu çok daha renkli hale getiren bir uygulama.

“90 YAŞINDAKİ KUNDURACI”

Çevre (en iyiler)

Yaşı 90’ı bulan ve Ho Chi Minh (Saygon) kentinde hâlâ çalışmayı sürdüren Vietnamlı kunduracı Trinh Ngoc, bugüne dek sayısız ayakkabı üretmiş. Paris’teki L’École ABC De Dessin okulundan mezun olan yaşlı ustanın elinden çıkma ayakkabıları giyenler arasında Kamboçya kraliyet ailesinin üyeleri de var, Vietnam’ın ünlü şarkıcıları da.