Yeryüzünün en egzotik diyarlarına yolculuk: Tayland ve Phuket

Dünya, adeta keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi. Her coğrafyasında farklı kültürlerin, farklı güzelliklerin bulunduğu yeryüzünde öyle yerler var ki insanın içindeki kaşifi uyandırıyor. Bu yerlerden biri de Güneydoğu Asya’nın incisi Tayland. Egzotik yapısıyla öne çıkan Tayland, yemyeşil tepeleri, bembeyaz kumsalları ve Phuket Adası’nın turkuaz denizleriyle dünyanın en turistik yerlerinden biri konumunda. İşte sizler için özel olarak hazırladığımız ve yeni keşifleriniz için yol gösterici nitelikte olan Tayland-Phuket rehberi.

Hem Romantik Hem Egzotik

Tayland, sahip olduğu özellikleriyle beraber yediden yetmişe herkes için farklı atmosferler sunuyor. Romantik çiftlerin balayı tatilleri için rahatlıkla tercih edebileceği ülke, aynı zamanda doğa tutkunları için de keyifli bir alternatife dönüşebiliyor. Son derece dinamik bir yapıya sahip olan Tayland, dünyanın dört bir yanından akın eden turistlerle birlikte günümüzde tam bir turizm cenneti olmuş durumda. Tayland turu fiyat çeşitliliği ile de her bütçeye hitap etmeyi başarmakta. Bu da ister istemez ülkede yapılabilecek aktivite olanaklarının çeşitlilik göstermesi ile sonuçlanıyor. Tayland tatil turu ile birlikte hayatınızda belki de daha önce hiç deneyimlemediğiniz yeniliklere hazırlıklı olun. Uzak Doğu dövüş sanatlarından kabile gezilerine, fil bakıcılığından tropik orman keşiflerine kadar sayısız aktiviteyle dolu bir gezi sizi bekliyor olacak.

Eşsiz Coğrafyasıyla Öne Çıkan Phuket

Phuket, Tayland’ın en meşhur duraklarından biri konumunda. Adeta “Egzotik” kelimesinin karşılığı olan ada, baştan çıkarıcı manzaraları ve destinasyonları ile insanın gerçeklik algısını kaybettirecek güzellikte bir yer. Phuket, aslında iki farklı bölgeye ayrılmış durumda. Birisi Old Town olarak bilinen ve şehrin ilk kurulmaya başladığı eski şehir bölgesi. Diğeri ise tamamen turizm odaklı, daha çok doğa ve plajlarıyla ünlü bölge. Biz daha çok doğa kısmına yoğunlaşacağız. Phuket turu her şey dahil konseptinde kesinlikle görülmesi gereken yerlerden biri şüphesiz Phang Nga Millî Parkı. Phuket’ten hareket eden turlar ile ulaşılabilen park, kalker tepeleriyle çevrili bir körfez içerisine kurulu. Çevresi Mangrov Ormanları ile kaplı olan park, muhteşem manzaralara ev sahipliği yapıyor. Bir diğer ünlü destinasyon ise Phi Phi Adası. Leonardo Di Caprio’nun başrolünde olduğu The Beach filminin çekildiği plajın da görülebileceği ada, beyaz kumsalı ve dalış için elverişli yerleriyle ünlü.

Maymun Adası: Panwa Burnu’na yakın bir konumda bulunan adaya yürüyerek ulaşılabiliyor. Adını, ev sahipliği yaptığı maymunlardan alan adada onları sevimli dostlarımızı besleyebilir veya kano turlarına çıkabilirsiniz.

Panwa Burnu’na yakın bir konumda bulunan adaya yürüyerek ulaşılabiliyor. Adını, ev sahipliği yaptığı maymunlardan alan adada onları sevimli dostlarımızı besleyebilir veya kano turlarına çıkabilirsiniz. Mu Ko Similan Millî Parkı: Phuket’in masalsı diyarlarından bir diğeri ise Mu Ko Similan Millî Parkı. 11 adayla çevrili olan park, genelde sakin bir atmosfere sahip. Doğanın sessizliğinde yürüyüş yapmak için en ideal yer.

Tayland’ın Meşhur Kabilesi: Padaunglar

Güneydoğu Asya ile ilgili belgesellerde sıkça rastlayabileceğiniz kabilelerden birini Tayland gezilerinizde ziyaret edebilirsiniz. “Uzun Boyun” olarak bilinen Long Neck kabilesi, boyunlarına geçirdikleri epey uzun halkalarıyla ünlü. Geçmişleri Myanmar’a uzanan kabile, Padaunglar olarak adlandırılmakta. Kendilerini yakından tanımak istiyorsanız rotayı doğrudan Ban Mai Soi’ye çevirmelisiniz. Burası bir mülteci kampı aslında. 37 senedir Myanmar’dan kaçıp buraya sığınan Padaunglar, toplamda 20-25 hanelik bir köy kurmuş durumdalar. Oldukça cana yakın bir topluluk olan Padaungların sıra dışı hayatlarına tanıklık etmek, belki de Tayland gezilerinin en çarpıcı deneyimlerinden biri olabilir.

BU BİR REKLAMDIR.