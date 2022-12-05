Türkiye’de doğa tutkunlarını maceraya çağıran lokasyonlar

Doğa gezileri, kalabalık şehir hayatından ve iş ortamının yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenlerin tatil tercihlerinde ilk seçeneklerindendir. Ormanlık alanlarda yeşilin verdiği huzurla birlikte yürüyüş yapmak ve kamp kurmak; deniz kenarında yüzdükten ve çeşitli su aktivitelerinden sonra maviliklere karşı piknik yapmak dinlenmek için en güzel tatil etkinliklerindendir. Türkiye’de yalnız başına ya da sevdikleriyle doğa gezileri meraklıları için pek çok yer bulunmaktadır. https://www.gezinomi.com/ gibi güvenilir firmalardan tercih edilen tatil seçenekleri ile gidilebilen bu yerlerin başında Antalya, Muğla ve Çanakkale ilk sırada gelmektedir. İşte doğa tutkunları için keyifli bir tatilin adresi olan eşsiz lokasyonlar!

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Olimpos Plajı

Olimpos Plajı, yaz aylarının vazgeçilmez tatil şehirlerden olan Antalya’da Kumluca ilçesinde yer almaktadır. Türkiye’de doğa tatili meraklıları için en ideal yerlerden biri olan Olimpos beldesinde bulunan plaj etrafında yer alan doğal güzellikleri ve eşsiz deniziyle ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Likya Yolu üzerinden ulaşılan plaj temizliği ve tatilcilere sunduğu aktivite imkanlarıyla yıl boyunca yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Doğa içerisinde sevdikleriyle birlikte keyifli bir tatil geçirmek isteyenler Olimpos Plajı’nda yüzme başta olmak üzere çeşitli deniz aktivitelerini yapabilmektedir. Bölge genel olarak taşlık olduğu için tatilcilerin yanlarında mutlaka deniz ayakkabısı getirmeleri önerilmektedir.

Adrasan Plajı

Adrasan Plajı, Antalya’da Kumluca ilçesinde yer almaktadır. Çavuşköy ismiyle de bilinen plaj, yaklaşık 2 kilometre uzunluğa sahiptir. Türkiye’nin en güzel plajları arasında yer alan Adrasan , denizinin sığ olması sayesinde çocuklarıyla tatil yapmak isteyen aileler ve iyi derecede yüzme bilmeyen kişiler için ideal yerlerden biridir. Yıllarca sit alanı olarak korunan ve Helenistik Çağ’ın izlerini yansıtan bölge tatilcilere yüzme dışında, dalış, sörf ve su kayağı gibi su sporlarını yapma imkanı sunmaktadır. Denizin, kumsalın ve yeşil alanların bir arada bulunduğu bölgede ayrıca kamp meraklıları için uygun alanlar mevcuttur.

Beldibi Plajı

Beldibi Plajı, Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Göynük beldesi sahilinde yer almaktadır. Mavi bayraklı plajlardan olan alan masmavi deniziyle kendisine hayran bırakmaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgi gösterdiği Beldibi Plajı doğal güzelliğinin yanı sıra ziyaretçilerine yüzme, su altı dalışları, su kayağı ve jet ski gibi birbirinden eğlenceli aktivite seçenekleri sunmaktadır.

Patara Plajı

Antalya’da Kaş ilçesinde yer alan Patara Plajı, doğal güzelliğiyle bölgenin öne çıkan yerlerinden biridir. Türkiye’deki plajlar içerisinde en uzun 2. kumsala sahip olan plajın genişliği 280-1500 metre arasında değişiklik göstermekte, uzunluğu ise 14 kilometre olarak ölçülmektedir. Yıl boyunca, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistler tarafından oldukça ilgi gören Patara Plajı etrafındaki ormanlık alanlar, berrak denizi ve ince yapılı kumları olan kumsalıyla ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Denizi sığ yapı da olsa da kimi zaman yüksek dalgalar oluşabildiği için çocuklu ailelerin ve acemi yüzücülerin dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir.

Kleopatra Plajı

Antalya’da Alanya sahilinde yer alan Kleopatra Plajı, şehir merkezine 130 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. İsmini bölgede yüzdüğü rivayet edilen milattan önce 69 ve 30 yılları arasında yaşamış Mısır Kraliçesi Kleopatra’dan alan plaj 2 kilometrelik bir kumsala sahiptir. Berrak görünümlü suyunun yaklaşık 8-10 metreye kadar sığ olduğu bilinmektedir. Bu özelliğiyle çocuklarıyla keyifli bir tatil yapmak isteyen aileler ve acemi yüzücüler için uygun olduğu düşünülmektedir. İnce kumlu ve temiz sahili ile göz dolduran Kleopatra Plajı kalabalık şehir hayatından uzaklaşarak doğal güzelliklere karşı huzurlu bir gün geçirmek isteyenler için en ideal yerlerden biridir.

Phaselis Koyu

Phaselis Koyu, Antalya iline bağlı Kemer ilçesinde kendisiyle aynı ismi taşıyan antik kentin yakınlarında yer almaktadır. Aynı zamanda Olimpos Beydağları Milli Parkı’nın sınırları içerisinde bulunan koyda denize girmek için birbirinden güzel plajlar mevcuttur. Bölgede turkuaz rengiyle göz dolduran ve sığ yapıda olan deniz özellikle çocuklu aileler ve acemi yüzücüler için oldukça idealdir. Phaselis Koyu, deniz aktivitelerinin yanı sıra etrafındaki yeşil alanları sayesinde tatilcilere doğa içerisinde sakin bir gün geçirme fırsatı, yürüyüş ve piknik yapma imkanı sunmaktadır. Koy denizin, yeşilin ve huzurlu anların tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmektedir.

Kargı Koyu

Kargı Koyu, Muğla’da Datça ilçesinde yer almaktadır. Çevresinde ormanlık alanların bulunduğu koy eşsiz deniziyle ve sunduğu aktivite seçenekleriyle yerli ve yabancı turistler tarafından oldukça ilgi görmektedir. Doğa içerisinde sakin ve huzurlu bir tatil yapmak isteyenler için şehirde en uygun yerlerden biridir. Kargı Koyu’nda tatilciler doğa yürüyüşleri, yüzme ve kamp gibi birbirinden keyifli aktiviteler yapabilmektedir.

Pamucak Plajı

Pamucak Plajı, Muğla’ya 72 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Marmaris-İçmeler’e 8 kilometre mesafede bulunan plaj ormanlık alanlara yakın bir konumda deniz keyfini ve kamp deneyimini bir arada sunmaktadır. Pamucak Plajı, Muğla’da doğa içerisinde yalnız başına ya da sevdikleriyle sakin ve huzurlu bir tatil yapmak isteyenler için en ideal yerlerden biridir.

Çetibeli Orman Kampı

Çetibeli Orman Kampı, Muğla’da çam ormanlarının arasında denize sıfır bir konumda yer almaktadır. Şehir hayatından uzakta doğa içerisinde sakin bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler tarafından oldukça ilgi görmektedir. Kamp alanında yürüyüş yapmak ve bisiklet sürmek de için uygun yerler bulunmaktadır. Çetibeli Orman Kampı, sessiz ve sakin doğasıyla özellikle çadır ve karavan kampı meraklılarını ağırlamaktadır.

Anzak Koyu

Çanakkale’ye bağlı Eceabat ilçesinde yer alan Anzak Koyu, tarihe ışık tutan geçmişinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkmaktadır. Eşsiz deniz manzarasıyla şehrin en ilgi gören turistik noktalarından olan koy kalabalıklardan uzaklaşıp sakin bir gün geçirmek isteyenler için ideal yerlerden biridir. Doğa içerisinde yeşil alanları ve plajıyla Anzak Koyu, yerli ve yabancı turistlere pek çok aktivite imkanı sunmaktadır.

Ayazma Pınarı Tabiat Parkı

Ayazma Pınarı Tabiat Parkı, Çanakkale’de Bayramiç ilçesinde yer almaktadır. 2011 yılında tabiat parkı olarak ilan edilen alan doğal güzellikleriyle göz doldurmakta, sevdikleriyle tabiatın içerisinde keyifli bir tatil yapmak isteyenleri ağırlamaktadır. Sunduğu eşsiz manzaralar ve huzur veren atmosferiyle Çanakkale’nin en popüler alanlarından olan Ayazma Pınarı Tabiat Parkı’nda ziyaretçiler doğa yürüyüşleri, piknik, kamp, bisiklet sürüşü ve olta balıkçılığı gibi aktiviteler yapabilmektedir. Doğa ile iç içe dingin bir gün geçirmek için şehrin öne çıkan gezi yerlerinden biri olarak adını duyurmaktadır.

Mıhlı Çayı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yer alan Mıhlı Çayı, şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktadır. Etrafındaki çınar, defne, incir, kekik ve zeytin ağaçlarıyla ziyaretçilerini karşılayan alan doğa içerisinde vakit geçirmek isteyenler için oldukça uygundur. Mıhlı Çayı’nda tatilciler temiz havada huzurla doğa yürüyüşleri, piknik ve kamp gibi aktiviteleri yapabilmektedir. Bölgede aynı zamanda Roma döneminden kalma taş köprü de yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmektedir.

Çamlıca Şelalesi

Çamlıca Şelalesi, Çanakkale’ye bağlı Ezine ilçesinde kendisiyle aynı ismi taşıyan köyde yer almaktadır. Şelalenin etrafında doğa içerisinde günübirlik geziler, yürüyüşler, piknik ve kamp gibi aktiviteler gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle doğa gezileri ve kamp meraklıları için oldukça ideal olan Çamlıca Şelalesi, yürüyüş parkurlarının ve piknik alanlarının bulunduğu bir gezi yeri olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Atikhisar Baraj

Çanakkale il merkezine yaklaşık 15 dakikalık bir uzaklıkta yer alan Atikhisar Barajı, yeşil alanların arasında eşsiz manzarasıyla başta bölge halkı olmak üzere yerli ve yabancı turistler tarafından oldukça ilgi görmektedir. Doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan, sevdikleriyle sakin bir gün geçirmek isteyenler için ideal yerlerden olan baraj alanı ziyaretçilerine yürüyüş, piknik ve kamp gibi aktiviteleri gerçekleştirme imkanı sunmaktadır.

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