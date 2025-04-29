Mayalar göllerinin “kişi” ilan edilmesini istiyor

Meksika’nın Yucatán eyaletinin kuzeybatısında yarım daire şeklinde sıralanan ve “Cenote Halkası” olarak bilinen obruk gölleri yüzyıllardır bölgenin başlıca su kaynağı. “Cenote” olarak adlandırılan içi su dolu obruklar, kökleri Mayalara kadar uzanan bölge halkı için kutsal bir anlam taşıyor. Yerel halk, Meksika devletinin bu gölleri “kişi” olarak tanıması ve kutsal saydıkları bu doğa varlıklarının daha etkin şekilde korunması için harekete geçti. Cenoteler bölge sakinleri ve sayıları 500’ü geçen domuz çiftlikleri arasında giderek büyüyen bir anlaşmazlığın da kaynağı. Zira domuz çiftlikleri atıklarıyla yeraltı göllerinin su kalitesini olumsuz etkiliyor. Çevre Bakanlığı araştırmasına göre domuz çiftliklerinin yakınındaki 20 cenotede E. coli bakterisi tespit edildi. Bu çiftlikleri bölgeden uzak tutmayı amaçlayan Cenote Muhafızları adlı sivil toplum örgütü, Cenote Halkası’nın yasal açıdan “kişi” olarak tanınması ve göllerin de tıpkı ülkenin vatandaşları gibi hukuki haklara ve resmi bir korumaya sahip olması için yargıya başvurdu. Eğer grup davayı kazanırsa bu göller Meksika’da “kişi” kabul edilen ilk ekosistem olacak. Daha önce Yeni Zelanda’daki Whanganui Nehri, Brezilya’daki Komi Memem Nehri gibi ekosistemler bu statüyü almayı başarmıştı.