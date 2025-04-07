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ARKEOATLAS’IN YENİ SAYISI ÇIKTI

Harika Pelin Şengül

Atlas’ın arkeoloji özel sayısı yine tarihin derinliklerine uzanıyor ve insanlığın binlerce yıl önce toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel düzenin yapı taşlarını nasıl inşa etmeye başladığını inceliyor. ArkeoAtlas’ın yeni sayısı, devrim niteliğinde dönüşümlerin yaşandığı Neolitik Çağ’dan Kalkolitik Dönem’e adım atıyor ve insanlığın uzun tarihinden aşamaları sayfalarına taşıyor.

Prof. Dr. Haluk Sağlamtimur ve Dr. Mehmet Bezdan’ın editörlüğünde hazırlanan ArkeoAtlas’ın bu sayısının odağında sadece Anadolu değil, komşu coğrafyalar da var. ArkeoAtlas, Kafkasya ve Yunanistan’ın yanı sıra Mezopotamya’nın derinliklerine uzanıyor ve iklim, beslenme ve hayvancılık gibi dönemi anlamamıza yardımcı olacak çalışmalara bilim insanlarının perspektifinden bakıyor.

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