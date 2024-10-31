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Dergide Bu Ay

Atlas’ın Kasım sayısı çıktı

Harika Pelin Şengül

Atlas, Kasım sayısında Akdeniz keşiş foklarını ayrıntılı bir dosyayla inceliyor. Akdeniz’de 400 ila 600 arasında bireyin kaldığı tahmin edilen bu nadir deniz memelisi için Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarındaki ıssız, insandan uzak mağaralar hâlâ önemli sığınaklar. Denizlerin bu pek bilinmeyen yalnız gezgininin şaşırtıcı dünyası Atlas’ta.

Mısır’ın Hurgada şehrinde Kızıldeniz’in güzellikleri ve çölün etkileyiciliği bir araya geliyor. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken Hurgada bir yandan da Bedevilerin geleneklerinin, eski çöl hikâyelerinin hâlâ yaşadığı renkli bir diyar. Usta fotoğrafçı Sebastião Salgado’nun son projesi Genesis, doğanın güzelliğine ve kültürlerini yaşatan geleneksel topluluklara bir övgü niteliğinde. Kasım sayısı Gökova’da ise gübre ve ilaç kullanılmayan, eski yöntemlerle üretilen altın susamın yolculuğuna eşlik ediyor. Türkiye’nin hava kirliliği karnesi, nedenleri ve çözüm yolları da bu sayıda Atlas sayfalarında.

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