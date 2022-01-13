ATLAS’IN OCAK 2022 SAYISI ÇIKTI! YENİ SAYIDA NELER VAR?

Atlas’tan duvar takvimi hediyesi

Atlas, Ocak sayısında tüm okurlarına 2022 duvar takvimi hediye ediyor. Türkiye’den birbirinden güzel manzaraların süslediği takvim, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırlandı. Bu sayının kapak konusu ise Kafkas ruhunun en iyi hissedildiği yerleden Abhazya.

Çok yakınımızda bulunan ama az bilinen Abhazya’yı yedi yıldır bölgede belgesel fotoğraf projesi yürüten Denef Huvaj anlatıyor. Derginin bir diğer özel başlığı İstanbul’un az bilinen ama su tünelleriyle insanı şaşkınlığa düşüren Bathonea antik kenti. En güzel kış manzaralarıyla Küre Dağları, Okyanus Fotoğrafçılığı Ödülleri’nin en güzel kareleri, yükselen su seviyesi nedeniyle dünyanın ilk topraksız ülkesi olma tehlikesi yaşayan Tuvalu da bu ay Atlas’ta.