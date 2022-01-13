Sualtı çalışmaları için tablet

Teknolojinin sunduğu yeni olanaklar sualtı çalışmalarının daha kapsamlı yürütülmesini sağlayıp yeni keşiflere ufuk açıyor. Sualtıyla ilgili yenilikçi teknolojiler üzerine çalışan Innovasub, hazırladığı bir Kickstarter kampanyası ile akıllı tabletlerin bilimsel çalışmalar sırasında sualtında kullanımını sağlayan bir platform sunuyor. Platform, akıllı tabletlerin sualtında çalışmasını sağlayan koruma kutusu ve ekranı aktive etmek için sualtında kullanabilen stylus kalem gibi bileşenlere sahip. 3D modelleme programı, dalış bilgisayarı uygulaması, görsel sensus uygulamaları, sualtında mesajlaşma ve navigasyon gibi son kullanıcı ürünleri aynı zamanda araştırmacılara, tasarımcılara dalış endüstrisine yeni cihazlar ve uygulamalar getirmek için yeni bir platform sunuyor.

Kickstarter kampanyası, sistemin temel bileşenleri (tablet sualtı koruma kabı, hidrodinamik taşıyıcı, ekran için stylus kalem, kablosuz çalışan sıcaklık ve derinlik sensörü) gibi donanımların yanısıra 3 boyutlu modelleme hizmetlerini içeriyor. Aynı zamanda geliştiriciler ve cihaz tasarımcıları için App kodları da açık olacak. İlk aşama başarılı olursa Innovasub su altı mesajlaşma, veri iletimi ve akustik GPS tabanlı navigasyon ile ikinci aşamaya başlayacak.