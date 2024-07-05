YOKSA AY İLE DE Mİ BAĞLANTILI?

İngiltere’nin tarihöncesi çağlarından kalma meşhur yapısı Stonehenge’in mimarisinde Güneş’in hareketlerinin önemli bir payı olduğu düşünülüyor. Hatta bu kutsal alan her yıl yaz ve kış gündönümlerinde Güneş’in hareketlerini izlemek üzere akın eden meraklıları ağırlıyor. Peki, Stonehenge’in Ay’ın hareketleriyle de bir ilgisi olabilir mi? Stonehenge yönetiminden sorumlu English Heritage ile Oxford, Leicester ve Bournemouth üniversiteleri ve Kraliyet Astronomi Cemiyeti’nden uzmanlar şimdilerde bu konu üzerine çalışıyor. Ay, yörünge düzleminde 18.6 yıl süren bir presesyon (devinme) hareketi yapıyor. Ay düğümü döngüsü denilen bu nadir dönem 2024’e denk geliyor. Ay’ın hareketlerinin tarihöncesi anıtla ilişkisi de bu baharda incelenmeye başladı ve önümüzdeki yıl devam edecek. English Heritage’a göre Stonehenge’in inşaatının en erken aşamasında Ay’ın bu nadir döngüsü meydana geldi ve bu da anıtın tasarımını ve amacını etkilemiş olabilir.

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