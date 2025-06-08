Anasayfa KeşfetArkeoloji Batı Avrupa’nın en yaşlısı
ArkeolojiKeşfet

Batı Avrupa’nın en yaşlısı

Harika Pelin Şengül

İspanya’da, insanın uzak akrabalarına ait, 1.1 milyon ila 1.4 milyon yaşında olduğu düşünülen bir kafatası parçası fosili bulundu. Ülkenin kuzeyinde, Burgos yakınlarındaki Sima del Elefante Mağarası’nda bulunan fosil ile Batı Avrupa’da ilk kez, ilk insanlara ait 1 milyon yaşından eski kalıntılar elde edilmiş oldu. 2022 yılında bulunan fosil, sol elmacık kemiğinin bir bölümünü ve üst çeneyi kapsayan, natamam durumda bir kafatası parçası. Nature dergisinde yayımlanan makalenin yazarlarından, Katalan İnsan Paleoekolojisi ve Sosyal Evrimi Enstitüsü’nden arkeolog Rosa Huguet, fosilin Homo erectus ile benzerlikler ve aynı zamanda anatomik farklılıklar taşıdığını belirtti. Homo erectus’un yaklaşık 2 milyon yıl önce ortaya çıktığı, Afrika’dan Asya ve Avrupa’ya geldiği ve son bireylerinin 100 bin yıl önce öldüğü düşünülüyor. Keşfin, erken Avrupalıların yüz hatlarının incelenmesini sağlaması ve Avrupalı ​​ataların evrimsel tarihine ışık tutması bekleniyor. Doğu Avrupa ile Asya arasındaki Gürcistan’da da insanın uzak atalarına ait 1.8 milyon yaşında fosiller bulunmuştu.

Fotoğraf: MARIA-D

0 yorum
0
FacebookTwitterPinterestEmail

Benzer Yazılarımız

Batı Avrupa’nın en yaşlısı

Kutsal pelerinin dönüşü

PINGIDIK TÖRENİ: Toroslar’da ergenlik ateşi

OMO VADİSİ: Vadi halkları

BURKİNA FASO: UMUDU ARAMAK

AVCI BİTKİ

OKYANUSTA ‘‘KARA OKSİJEN”

SÜRYANİ PASKALYASI: DİRİLİŞ BAYRAMI

En büyük mercan bulundu

HAYAT AĞACI BAOBAB

Yorum Yap

Bir sonraki yorumumda adımı, e-postamı ve web sitemi bu tarayıcıya kaydedin.