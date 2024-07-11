AY’A ORTAK SAAT

Küresel çapta ülkeler ve şirketler arası Ay yarışı kızışırken, ABD yönetimi uzaya uluslararası kurallar getirmek üzere NASA’ya Ay ve diğer gök cisimleri için birleşik bir zaman standardı oluşturması talimatını verdi. NASA’nın bu zorlu görev için 2026’nın sonuna kadar zamanı var. Şimdi NASA, hükümetin farklı birimleriyle çalışarak Koordineli Ay Zamanı (LTC) oluşturmaya çalışacak.

Ay’ın ve diğer gökcisimlerinin farklı çekim kuvvetleri ve diğer potansiyel faktörler, Dünya’ya göre zamanı uzayda göreceli hale getiriyor. NASA’nın uzay iletişimi ve navigasyon şefi Kevin Coggins, “Dünya’daki saatimiz Ay’da daha farklı bir hızda hareket eder” diyor. NASA, Artemis programı kapsamında Ay’a yıllar sonra yeniden astronot göndermeye ve gelecekteki Mars misyonlarına hazırlık amacıyla burada bir bilim üssü kurmaya hazırlanıyor.

Bir Ay zamanı oluşturulmasının uzay araçları arası veri transferi, Dünya ile iletişim, Ay uyduları, üsleri ve astronotların eşgüdüm içinde hareket etmesini sağlayacak. Zira saat tutarsızlıkları haritalama ve konum belirlemede de hatalara yol açabiliyor.

FOTO İMZA: NASA