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Atlas Dergisi

Atlas’ın Eylül sayısı çıktı

Harika Pelin Şengül

Kafkas Dağları’nın kuzey yamacındaki Kuzey Osetya, resmi adıyla Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti, Atlas’ın Eylül sayısının kapak konusu. Rusya Federasyonu’na bağlı bu özerk cumhuriyetin görkemli coğrafyasında eski Kafkas efsanelerinin fısıltıları hâlâ duyuluyor. Burada insanı görkemli bir dağ coğrafyası, pagan ritüelleriyle iç içe geçmiş geleneksel inançlar ve kültür derinliği kuşatıyor.

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa il sınırlarına yayılan Karacadağ her mevsim ayrı bir güzellik sergiliyor. Bölgenin kültüründe, gündelik yaşantısında da önemli yeri olan dağ, göçerlerinden yılkı atlarına her yönüyle Atlas’ta. Sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmalar sürerken Atlas konuya insanın havyanlar üzerindeki yıkıcı etkisi ve doğaya terk edilen evcil hayvanlar penceresinden bakıyor. Usta fotoğrafçı İbrahim Zaman arşivindeki en güzel karelerle bu sayıda. Atlas, Eylül ayında ayrıca en güzel Samanyolu fotoğraflarına yer veriyor.

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