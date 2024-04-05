Atlas’ın Nisan 2024 sayısı

Atlas, Nisan sayısında Namibya’yı kapağına taşıyor. Afrika’nın güneyinde, Atlas Okyanusu kıyısındaki ülke uçsuz bucaksız çölleri, Etosha ve dünyaca ünlü diğer milli parkları, geleneksel yaşam biçimlerini sürdüren yerel topluluklarıyla kıtanın en özel bölgelerinden biri. Namibya, usta fotoğrafçı İzzet Keribar’ın fotoğraflarıyla Atlas sayfalarında.

Hakkâri, Türkiye’nin en büyük vadi buzullarına ev sahipliği yapıyor ama ne yazık ki bu değerli doğa mirasları da küresel iklim değişikliğinden payını alıyor. Hakkâri’nin en güzel buzul manzaralarına yer veren Atlas, buzulların geçmişine ve geleceğine bakıyor. Derginin bir diğer özel dosyası “Gökova’nın dönüşü”. Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya, başarılı koruma uygulamalarının Gökova Körfezi ve Akdeniz’in diğer noktalarında nasıl başarılı sonuçlar verdiğini anlatıyor. Aydın’ın Koçarlı ilçesi, Türkiye’nin en önemli çam fıstığı üreticilerinden. Atlas, Nisan sayısında ayrıca fıstık çamlarını, kozalakların toplanmasından sofraya gelişine kadar çam fıstığının macerasını tüm aşamalarıyla ele alıyor.