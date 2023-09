Atlas artık yüzde 100 geri dönüşümlü kağıtta!

Kaynakların sürdürülebilir kullanımı, iklim kriziyle mücadele ve ormanların korunmasının giderek önem kazandığı günümüzde Atlas dergisi de yeni bir adım atıyor ve Eylül 2023 sayısından itibaren okurlarının karşısına yepyeni bir kâğıtla çıkıyor. Derginin iç sayfalarında kullanılan yeni kâğıdın en önemli özelliği tamamen geri dönüştürülmüş malzemeden elde edilmesi, ayrıca geliştirilmiş standartları ve gramajıyla derginin görsel kalitesini daha da yükseltmesi.

Alman Leipa firması ürettiği kâğıtlarda hammadde olarak yüzde 100 atık kâğıt kullanıyor, firma bu yolla yılda bir buçuk milyon tondan fazla geri kazanılmış kâğıdı tekrar değerlendiriyor. Atlas’ın Leipa tarafından üretilen yeni kâğıdı, sürdürülebilir ve yenilikçi üretim tekniğiyle şimdiye kadar birçok doğa koruma belgesi almaya hak kazandı. Derginin kâğıdı Blauer Engel ve Uluslararası Orman Yönetim Konseyi (Forest Stewardship Council), Orman Sertifikasyonu Onaylama Programı (Programme for the Endorsement of Forest Certification), EU Ecolabel gibi sertifikaların sahibi oldu.