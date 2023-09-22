Cumhuriyetin 100. yılında Atlas Tarih buluşmaları

13 yıldır okuyucuyla buluşan Atlas Tarih dergisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümünde özel bir etkinliğe imza attı. Atlas Tarih Buluşmaları’nın ilk konuğu, Atlas Tarih’e ilk sayılarından bu yana katkı veren tarihçi İlber Ortaylı’ydı. İlki MESA Holding işbirliğiyle gerçekleştirilen Atlas Tarih Buluşmaları devam edecek.

Atlas Tarih Buluşmaları’nın ilki “100’üncü Yılında Cumhuriyet” temasıyla gerçekleştirildi. Cemil Molla Köşkü’ndeki davete İlber Ortaylı’nın yanı sıra, araştırmacı-Yazar Selim Erdoğan, sunucu Pelin Çift, tarihçi ve yazar Pelin Batu, belgesel yapımcısı Gökhan Tarkan Karaman, yönetmen Tolga Karaçelik, yazar ve küratör İzzeddin Çalışlar, sunucu Merve Yıldırım, 5N1K programı yapımcısı Kenan Taş ve yazar Şermin Yaşar katıldı. Davete Atlas Tarih’in yanı sıra MESA Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, CEO’su Mert Boysanoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Boysanoğlu ev sahipliği yaptı.

Atlas Tarih Buluşmaları’nın ilkinin açılış konuşmasını yapan Doğan Burda Dergi Grubu Yayın Direktörü Ferhan Kaya, cumhuriyetin 100’üncü yılında böyle bir buluşma gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Atlas Tarih Yayın Danışmanı Cem Fakir, “Bu ilk buluşmamızı İlber Hocamızın katılımı ve desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Umarım hepimiz ileride bu güzel akşamı 100’üncü yılın güzel bir hatırası olarak anımsayacağız” dedi.

Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu ise konuşmasında buluşmaya ev sahipliği yapan Cemil Molla Köşkü’nün tarihi hakkında davetlilere bilgi verdi. Boysanoğlu, “Cemil Molla Köşkü, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Adliye Nazırlığı ve Şura-yı Devlet reisliği yapmış; aynı zamanda Sultan Abdülhamid’in yakın dostu olan Cemil Molla Efendi’nin İtalyan asıllı mimar Sinyor Alberti’ye yaptırdığı çok özgün bir mimarinin eseri” diye konuştu.

Atlas Tarih Buluşmaları’nda son sözü alan Tarihçi İlber Ortaylı, “Cemil Molla, Arap asıllıdır ama Osmanlı kültürünü temsil eden bir molladır. Bu ev bir İstanbul İtalyanı olan Mimar Alberti’nin yapısı ve tasarımıdır. Burası selamlık dediğimiz divanhane kısmıdır konağın. Bir de av köşkü var. Bunlar devletin güvendiği insanlardır” dedi.

Atlas Tarih Buluşmaları’na katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Ortaylı, “Atlas Tarih’i ilk sayılarından beri elimden geldiği kadar destekliyorum. Bazı konuları bu dergide yazma ihtiyacı duyuyorum. Bir iki kez gezi de yaptım. Atlas Tarih’te her görüşten insan yazar ve yıllardır okunuyor dergi. Atlas Tarih bir medeniyeti temsil ediyor. Ona göre pozitif, soğukkanlı bakışı var. Popüler tarih dergisi böyle olmalıdır zaten. Herkes kitap okumaz. Batının en tarih seven milletlerinde bile ders kitabından sonra tarih okuyanlar nüfusun yüzde 5’ini geçmez. Tarih okuma ihtiyacı popüler kitaplar ve dergilerle giderilir. Bu önemli bir fonksiyondur. Seviliyor bu dergiler. Devam etmek zorundasınız. Cumhuriyetin 100’üncü yılında uzun süredir yaşayan bir dergidir Atlas Tarih. Onun da başkalarının da devam etmelerini temenni ediyoruz” diye konuştu.

Atlas Tarih Buluşmaları, farklı temalarda ve tarihi mekânlarda konuklarını bir araya getirmeye devam edecek.