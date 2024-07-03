ATLAS TARİH BULUŞMALARI: Murathan Mungan’ın Mardin’i

“Benim inandığım temel doğru, toprak kardeşliğidir…” Atlas Tarih Buluşmaları’nın son konuğu, Türkçe edebiyatın büyük ismi Murathan Mungan’dı. Atlas Tarih’in MESA Holding işbirliğiyle düzenlediği etkinlikte Mungan, çokkültürlü kent Mardin’in ondaki izlerini anlattı.

Yazar Murathan Mungan’ın çocukluğu ve ilk gençliği Mardin’de geçti. Mardin gibi çeşitli kültürlerin iç içe geçtiği bir kentte yaşamak, Mungan’da derin izler bıraktı. “Çokkültürlü kentler” temasıyla düzenlenen Atlas Tarih Buluşmaları’nda o yıllara uzanan yazar, “Mardin’le ilgili imgelerim, anılarım o kadar tükenmez ki, kendimle tekrara düşmeden yeniden ve yeniden anlatmak istediğimi söylemeliyim” sözleriyle o derin izlere vurgu yaptı.

Murathan Mungan’ın konuk olduğu Atlas Tarih Buluşmaları’nın ikincisi, gazeteci, tarihçi, akademisyen ve kültür sanat dünyasından isimleri bir araya getirdi. Doğan Burda CEO’su Cem Başar, Doğan Burda Dergi Grubu Yayın Direktörü Ferhan Kaya ve Atlas Tarih Yayın Danışmanı Cem Fakir’in yanı sıra MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu ve eşi Neşe Boysanoğlu ile MESA Holding CEO’su Mert Boysanoğlu’nun ev sahipliği yaptığı davetin adresi, kültürel çeşitliliğin özel bir örneği olan, İstanbul Boğazı’na nazır Cemil Molla Köşkü’ydü.

Köşkün tarihi hakkında davetlilere bilgi veren MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, “Cemil Molla Köşkü, ülkemizin kültür çeşitliliğini çok farklı şekilde yansıtan önemli yapılardan birisi. Cemil Molla iki lisan bilen, Adalet Bakanlığı, Meclis Başkanlığı yapmış, II. Abdülhamid’in en yakın adamlarından biriydi. Onunla satranç oynarmış. Bu köşkteki kültür çeşitliliği İtalyan asıllı mimar Sinyor Alberti’ye projeyi yaptırmasından kaynaklanıyor. Beraber inşa etmişler. Çok ilginç bir köşk. Her noktası farklı. Değişik kültürleri içeride görmeniz mümkün. Herkes burayı Cemil Molla’nın evi zannediyor ama aslında keyifli vakit geçirilen bir eğlence yeri olarak kullanılmış bu köşk” dedi.

Doğan Burda Dergi Grubu Yayın Direktörü Ferhan Kaya, “Bu güzel akşam için eserleriyle bize ilham olan Murathan Mungan’a ve bu buluşmayı gerçekleştirmemizi sağlayan MESA’ya teşekkür ediyorum” derken, Atlas Tarih Yayın Danışmanı Cem Fakir de “Mardin üzerine bir davet fikri oluşunca aklımıza gelen ilk ve tek isim Murathan Mungan oldu” diyerek sözü Mungan’a bıraktı.

AYNI TOPRAKTA BÜYÜMEK

“Kentinizin size kattıklarını siz de bir şekilde kente, insanlara, ülkeye yeniden söylüyorsunuz, iade ediyorsunuz. Bir yazar olarak geçmişimle, çocukluğumla, memleketimle ilişkimde ‘müsterih’ oldum. Bu benim için kıymetli bir kavramdı” diyen Murathan Mungan, Mardin’in kıymetini içinde yaşarken de anladığını dile getirdi: “Şimdinin kelimelerine sahip değildim ama hislerine sahiptim, biliyordum: ‘Ben başka türlü bir şehirde yaşıyorum.’ Lise yıllarımda Mardin bir tür ‘Doğu’nun Venedik’iydi ama devletin bir kültür, tanıtım ve turizm politikası yoktu. Mardin çok daha önce keşfedilmeli, çok daha önce denetim altına alınmalı; tarihi binaları, sokakları korunmalıydı. Biz sadece Osmanlı İmparatorluğu’nun mirası üstüne oturmuyoruz; Roma İmparatorluğu’nun mirası üstüne de oturuyoruz. Dara Harabeleri’nden bölgedeki Süryani, Ermeni, Keldani kadim halkların bıraktıkları bütün izlere başka türlü bir bilinçle sahip çıktıkça, benim inandığım temel doğru din, dil, devlet değil, ‘toprak kardeşliği’dir. Aynı topraklarda büyüyen insanların kulaklarında kalan sözler, sesler, ezgiler onların ortak ruhu ve duyarlılığı beni çok ilgilendiriyor. Bu çok yaşatılacak ve sürdürülecek bir şey…”

Atlas Tarih Buluşmaları, farklı temalarda ve tarihi mekânlarda konuklarını bir araya getirmeye devam edecek.