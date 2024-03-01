Atlas’ın Mart sayısı çıktı

Atlas, Mart sayısında Adıyaman’da geleneksel başlıkları kofiden vazgeçmeyen kadınları kapağına taşıyor. Anadolu’da geleneksel kıyafetlerin en göz alıcı parçalarından biri olan bu özel başlık her renginde, düğümünde, tasarımındaki her ayrıntıda farklı bir anlam taşıyor, ama önemli bir kültür değeri olan kofiye günümüzde giderek daha az rastlanıyor. Kofisinden vazgeçmeyen kadınların öyküleri Mart sayısında Atlas’ta.

Alman U23 denizaltısı, İkinci Dünya Savaşı’nda Kocaeli açıklarında Sovyetler’in eline geçmemesi için komutanı tarafından batırıldı ve yıllarca Karadeniz’in sessiz ve karanlık diplerinde bekledi. Türkiye sularındaki en ilgi çekici batık hikâyelerinden biri olan U23’ün macerası ve yıllar sonra keşfi tüm ayrıntılarıyla Atlas sayfalarında. Alaska’nın en etkileyici doğal alanlarından Copper Nehri Deltası, “korunması gereken habitat” statüsünde ve somondan su kuşlarına birçok canlının yuvası. Bu yaban coğrafya özel fotoğraflarla Mart sayısında. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından bir yılda deprem bölgesinde neler yaşandı, şimdiki durum nasıl? Atlas, bu sorulara yanıt arıyor. Bu ayın konularından biri de Kars’ın ekonomisinde ve günlük yaşantısında önemli yeri olan ünlü kazları, insanın kazlarla olan derin bağı.