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GÜNEY KUTBU: PLASTİK SORUŞTURMASI

Harika Pelin Şengül

Plastik doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün küreye ulaştı. Ancak Dünya’da hâlâ bozulmamış bazı büyük alanlar var ki, onlar tüm gezegenin sağlığını yakından ilgilendiriyor. Antarktika da o özel yerlerden biri; Dünya’mızın soğuk ve buzlu güney ucu. Beyaz kıtada plastik kirliliğinin ilk izlerine geçen yıllarda rastlandı; taze karda mikroplastik, yani 5 milimetreden küçük plastik parçaları bulundu. Şimdi de Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve Arjantin Antarktika Enstitüsü konuya eğiliyor.

Bir Arjantin buzkıran gemisiyle yola çıkan bilim insanları, penguen dışkılarından, deniz yatağındaki çökeltilerden ve buz örtüsü etrafındaki sulardan örnekler topladı. Peki, mikroplastikler akıntılarla mı Antarktika’ya taşınıyor, yoksa kıtadaki insan faaliyetleri sonucu mu ortaya çıkıyor? Örneklerin analizinde kullanılacak yöntemler bu soruya yanıt olabilir.

FOTO İMZA: MARTIN KLINGENBOCK/IAEA

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