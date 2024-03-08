NORVEÇ’TE DERİN DENİZ MADENCİLİĞİ BAŞLIYOR

Norveç, Kuzey Buz Denizi’nde derin deniz madenciliğine onay verdi. Karar “deniz bir felaket olarak” yorumlanıyor.

Petrol ve doğalgaz rezervleriyle dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Norveç’te hükümet ve bazı muhalefet partileri, tüm itirazlara rağmen Kuzey Buz Denizi’nde (Arktik Okyanusu) ticari derin deniz madenciliğinin yolunu açtı. 9 Ocak’ta alınan karara gerekçe olarak “petrol ve gaza bağımlılığın azaltılması” ve “yeni istihdam alanları yaratılması” gösterildi. Böylece Norveç, dünyada kendi kıta sahanlığında derin deniz madenciliği başlatmak için adım atan ilk ülke oldu. Uluslararası çevre örgütü Greenpeace ise “karar, deniz için bir felaket” yorumunda bulundu.

Kuzey Buz Denizi halihazırda iklim değişikliğinin afallatıcı etkileriyle karşı karşıya. Şimdi de 280 bin kilometrekareden fazla alanda deniz tabanında maden aranacak. Maden çıkarma işlemi sürdürülebilir bir şekilde yapılabilir mi? Hükümet bunu önemsediklerini söylese de işin kârlılığı da deniz dibi madenciliğinin geleceğinde belirleyici olacak. Peki, deniz tabanında hummalı bir faaliyet sürdürülürken sualtı ekosisteminin bundan etkilenmemesi mümkün mü? Uzmanlar balinaların, deniz kuşlarının ve Norveç’in önemli geçim kaynaklarından balık stoklarının mutlaka etkileneceğinde hemfikir.

Norveç dünyanın bu kararı veren ilk ülkesi oldu, şimdi bu işlemi yapmak isteyen şirketlere özel imkânlar sağlaması bekleniyor.

Norveç kıta sahanlığında metal ve mineraller içeren sülfit ve manganez oluşumları bulunduğu belirtiliyor. Bu metal ve mineraller de pil, rüzgâr türbini, PC ve mobil telefon yapımında kullanılıyor.

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