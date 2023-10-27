Atlas Tarih’ten: Cumhuriyetin Bir Asrı

Atlas Tarih dergisinin Cumhuriyetimizin 100.yılına ithafen hazırladığı “Cumhuriyetin Bir Asrı” özel sayısında; Türkiye’nin önemli tarihçileri ve usta kalemleri tarafından Cumhuriyet’e giden yolun, modern Türkiye’nin doğuşu, iktisadi bağımsızlığın ilk adımları 100 yıllık fotoğraflar eşliğinde ele alındı.

Atlas Tarih dergisinin arşiv niteliğindeki özel sayısını tükenmeden alın.

Bu tarihi sayıyı arşivinize eklemek üzere satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/cumhuriyetin-bir-asri

Not: Özel sayıyı 1 gün boyunca aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

Keyifli okumalar…