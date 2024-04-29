Plastik üreticisine çöpünü temizleme cezası

Nijerya’da “birkaç zengin şirketin ekonomik çıkarlarına esir olmayacakları”nı belirten Lagos ve Abia eyaletleri tek kullanımlık straforların kullanımı ve satışını yasakladı. Ülkede plastik kirliliği milyonlarca Lagosluyu etkiliyor, drenaj kanalları atıklar yüzünden tıkanıyor, cadde ve pazar yerlerinde çöp dağları oluşuyor. Bu çöp yığınları su baskını ve kolera gibi salgın hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Eyalet yönetimleri üreticilere, satıcılara ve son kullanıcılara yasağı ciddiye almalarını, aksi halde ağır cezaların yolda olduğunu; işletmelerinin mühürlenebileceğini, hatta günlük plastik temizliğinin maliyetini karşılamak zorunda kalabileceklerini bildirdi. Diğer tek kullanımlık plastiklerin de yıl içinde yasaklanması bekleniyor.

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