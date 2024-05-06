Atlas’ın Mayıs sayısı çıktı

Atlas bu sayıda Bolivya’ya uzandı ve dünyanın en yüksek rakımlı kentlerinden La Paz’a konuk oldu. Kentin en dikkat çekici yanlarından biri de sahiplerini koruyup dileklerini yerine getirdiklerine inanılan insan kafataslarının kutsandığı, bir şenlik havasında geçen Kurukafalar Günü’ydü. Derginin özel dosyalarından biri de biyolüminesans ve yakamozu inceliyor, denizlerin ışıklı sakinlerini tanıtıyor. Usta fotoğrafçı Ozan Sağdıç arşivinden geniş bir seçkiyle Türkiye’nin 1950’lerden itibaren yaşadığı değişimi gözler önüne sererken “Türkiye’nin 100 Jeositi” başlığı ülkemizini zengin jeolojik mirasına yer veriyor.