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Kar leoparı sayımı tamam

Harika Pelin Şengül

Hindistan’da 718 kar leoparı yaşadığı anlaşıldı. Hükümet ve uluslararası örgütlerin işbirliğiyle 2019-23 yılları arasında Trans-Himalayalar’da 120 bin kilometrekarelik alanda yapılan bu ilk sayım, dünyadaki kar leoparı popülasyonunun yüzde 10-15’inin burada yaşadığını gösterdi. Ladakh, Cemmu ve Keşmir bölgeleri ile Himaçel Pradeş, Uttarakhand, Sikkim ve Arunaçhal Pradeş eyaletlerinde foto kapanların görüntülediği 214 kar leoparına dönük analizler muhtemel kar leoparı popülasyonunu 718 olarak verdi. Himalayalar’ın tepe yırtıcılarından kar leoparları ekosistem sağlığının önemli bir göstergesi. Ancak yaşam alanlarının yüzde 70’ten fazlası korunmayan tür, habitat kaybı, kaçak avcılık gibi tehditlerle karşı karşıya.

Fotoğraf: SHIVANG MEHTA – GettyImages

Kar leoparlarının sığınağı Himalayalar’da etkin koruma için komşu ülkelerarası işbirliğinin gerekliliği önemli.

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