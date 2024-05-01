Daha temiz bir Everest

Nepal ordusunun da dahil olduğu yıllık çöp toplama etkinliklerine rağmen dünyanın zirvesi Everest Dağı’nda kirlilik sorunu giderek büyüyor, dağlar kokmaya başlıyor. Nepalli yetkililer son olarak tırmanışçıların dışkılarını dağda bırakmak yerine özel poşetlerde toplayıp imha edilmek üzere ana kampa getirmesine karar verdi. Kararda, bazı dağcıların hastalandığına dair şikâyetler alınması da etkili oldu. Pasang Lhamu Belediyesi, bu ay başlayan tırmanış sezonu için ABD’den yaklaşık 8 bin torba getirtti. Bu torbalar dışkıyı katılaştıran ve büyük ölçüde kokusuz hale getiren kimyasallar içeriyor. Dağa çıkanlar tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için genellikle çukur kazıyor ama kar ve buzun bulunmadığı kayalık yüksek kamplarda bu mümkün olmuyor. Sagarmatha Kirlilik Kontrol Komitesi, Everest’te birinci ve dördüncü kamp arasında yaklaşık üç ton insan dışkısı olduğunu tahmin ediyor. Bunun yarısı da dördüncü kamp olarak bilinen Güney Col’da, hatta burası “açık tuvalet” olarak ün kazanmış durumda.

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