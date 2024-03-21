HOPARLÖR YASAĞI

Kitle turizmiyle başı belada olan İtalya’nın Venedik şehri yasaklar dizisine yenilerini ekliyor. Eylül 2023’te günübirlik ziyaretçilerden 5 euro almaya başlayan kanallar şehri, Haziran 2024 itibarıyla da hoparlör kullanımını ve 25 kişiyi aşan turist gruplarını yasaklayacak. Pandemiden önceki yıl yaklaşık 13 milyon turist ağırlayan küçük şehirde şimdi ziyaretçi sayısı yine artıyor, şehir sakinleri için özellikle tarihi merkezde hayat çekilmez hale geliyor. Şehirde organize olan vatandaş birlikleri, turistler için ayrılan yatak sayısının şehir sakinlerini geçtiğini bildiriyor. Bu yüzden giderek daha çok sayıda Venedikli pes edip şehirlerini terk ediyor. Bu gidişe “dur” demek isteyen kent yönetimi de yasaklar listesini sürekli güncelliyor.

FOTOĞRAF: Olağan su baskınları dahi Venedik’e ilgiyi azaltmıyor.

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