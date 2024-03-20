EN YAŞLI ORMAN

Bilim insanları dünyanın bilinen en yaşlı ormanını ABD’de New York eyaleti yakınlarında “Kahire” (Cairo) denilen terk edilmiş bir taş ocağı civarında buldu. Aslında yaşlı ormanın varlığı birkaç yıldır biliniyordu ancak burada 385 milyon yaşındaki kayalarda fosilleri bulunan ağaç kökleri ve bitkilerin yaşlarına dair ilk kez “uygun bir değerlendirme” yapılabildiği açıklandı. Binghamton (ABD) ve Cardiff (Birleşik Krallık) üniversitelerinden paleobotanikçiler, ormanın dinozorların yeryüzünde gezdiği çağlara şahit olduğunu belirtiyor. Bu da Dünya tarihinde bir dönüm noktası anlamına geliyor.

Current Biology’de yayımlanan bilimsel makaleye göre, kayaların üzerinde 15 santimetre çapında ve 11 metre genişliğinde yatay desenler oluşturan fosilleşmiş ağaç kökleri (yaklaşık 385 ila 359 milyon yıl önce yaşayan) Archaeopteris türüne ait olabilir. Odunumsu kökleri ve dalları olan bu gibi ağaçların yaşadıkları dönemde iklim üzerinde büyük etkilerinin bulunduğu düşünülüyor. Kayaları delen güçlü köklerin karbondioksiti havadan emip yeraltında depoladığı ve bugünkü atmosfer koşullarını hazırladığı sanılıyor. Çok yaşlı ormanlardan biri Amazonlar’da, bir diğeri de Japonya’daki Yakuşima’da bulunuyor.

FOTO İMZA: WILLIAM STEIN, CHRISTOPHER BERRY