Birbirlerine isim veriyorlar

Yunus ve papağanların yeni sesler geliştirme ve telaffuz etme becerileri biliniyor. Filler de bu beceriye sahip. Peki, birbirlerine isim veriyor olabilirler mi? Yeni bir araştırmaya göre, bu mümkün. Kenya’nın Samburu Ulusal Rezervi ve Amboseli Ulusal Parkı’nda Afrika fillerinin seslerini çalışan Doğa Ekoloji ve Evrim biyologları, makine öğrenmesini kullanarak, fillerin birbirlerini belli isimlerle çağırıp bu isimlere cevap verdiklerini tespit ettiklerini açıkladı. Afrika savanında sık sık birbirlerinden ayrılan ve yeniden bir araya gelen aileler halinde yaşayan filler, uzak mesafeler arasında sesle iletişim kuruyor (ve insanın duyabileceğinden daha düşük frekanslı sesler çıkarabiliyor). Bilim insanlarına göre, bu özellikleri onları isim vermeye itiyor olabilir. Araştırmacılar, ciplerle takip ettikleri fillerin savanda birbirlerine seslenmelerini kaydetti ve bu seslenme sonrası hangi fillerin ortaya çıktığını gözlemledi.

Daha sonra ses verilerini analiz ettiklerinde, bilgisayar modeli yüzde 28 oranında hangi filin çağrıldığını tahmin edebildi. Cornell Üniversitesi’nden biyolog Mickey Pardo, “Tıpkı insanlar gibi filler de isim kullanıyor ama muhtemelen seslerinin büyük kısmı bu isimleri içermiyor, dolayısıyla yüzde 100’lük bir sonuç beklemiyorduk” diyor. Sonuçlar, filler üzerinde de test edildi. Kayıtlarda adlarının geçtiği düşünülen fillerin sesleri dinleyince heyecanlandığı, kulaklarını çırptığı ve gövdelerini kaldırdığı özlendi. Kayıtlarda ismi geçmeyen filler ise tamamen kayıtsızdı. Şimdi bilim insanları bu seslerin hangi kısımlarının isimleri içerdiğini anlamaya çalışıyor.

Fotoğraf: ONDREJ PROSICKY/ISTOCK