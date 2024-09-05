Venüs sanılandan volkanik mi?

Venüs yüzeyindeki keşfedilen iki “yeni” volkanik patlama izi, Dünya’nın komşusunun sanılandan daha volkanik olduğu tezini güçlendiriyor. NASA’nın Macellan uzay aracının radarı, 1990-92 yılları arasında Venüs’ün yüzeyinin yüzde 98’ini haritalamıştı. Gezegenin yüzeyine dair en ayrıntılı veriler de hâlâ o misyondan kalma. Günümüzde daha gelişmiş teknolojilerle o haritaları araştırmaya devam eden bilimciler, Venüs yüzeyindeki değişiklikleri tarayarak volkanik aktivite izleri arıyor. 2023 yılında, gezegende aktif bir volkanın olduğunu ve lavların Venüs’ün yüzeyini değiştirmeye devam ettiğini ortaya koyan bir çalışma ses getirmişti. Son olarak da İtalyan bilim insanları, yine Macellan’ın arşiv materyaline dayanarak yaptıkları analizlerde yeni bulgulara rastladı. Venüs’ün Eistla Regio bölgesindeki Sif Mons volkanı ile volkanik Niobe Planitia ovasının öncesi-sonrası radar görüntüleri, lav akışına bağlı olarak sırasıyla 30 ve 45 kilometrekarelik alanlarda kaya oluşumlarını gösteriyordu. Bilim insanlarına göre, Macellan’ın yaklaşık iki yıllık ziyareti sırasında volkanik aktivite devam etmiş ve bunun gezegenin yüzeyindeki yansımaları uzay aracı tarafından yakalanmış olmalı. Yeni kayaların varlığının doğrulanması için topoğrafyanın eğimi ve lavların etrafından akacağı engeller tespit ediliyor, bunun için de yine Macellan’ın altimetre (yüzey yüksekliği) verilerine başvuruluyor. Nature Astronomy’de yayımlanan araştırma Venüs’ün geçmişini anlamak açısından oldukça önemli.

FOTOĞRAF: Araştırma ekibine liderlik eden d’Annunzio Üniversitesi’nden Davide Sulcanese, “Venüs volkanik olarak sanılandan çok daha fazla aktif olabilir” diyor. NASA JPL