Gezginler için 5 Sevgililer Günü tavsiyesi

Sevgililer Günü yaklaşıyor ve gezginleri mutlu edecek hediyeler seçmek isteyenler için küçük tavsiyelerimiz olacak.

Çizme / Bot / Ayakkabı

Eğer bir kadına hediye seçiyorsanız, kış şartlarında hem doğada hem de şehirde giyebileceği, ayağını kuru ve sıcak tutacak bir çizme çok güzel bir hediye olacaktır. Kadınların, erkeklere oranla, ayaklarının soğuğa karşı daha hassas olduğunu da unutmamalısınız. Tabi ki erkekler için de doğada konforunu sağlayacak yeni bir ayakkabı veya bot güzel bir hediye olabilir.

Sırt Çantası

Doğa sever bir insana verilebilecek en güzel hediyelerden biri sırt çantası olacaktır. Çünkü doğada çanta ihtiyacı bitmez. En güvendiğiniz çanta bile zamanla yıpranabilir, beklenmedik bir anda hasar alabilir, yırtılabilir. Tamir etmek mümkün olsa da o tamirdeyken yeni bir geziye çıkmak için ikinci bir çantaya ihtiyaç duyulabilir.

Dijital ihtiyaçları unutmayın

Doğa sever bir insana Sevgililer Günü hediyesi seçerken, dijital ihtiyaçlarını da dikkate almalısınız. Dağlık, ormanlık bir alanda, elektrik bulmak imkansızken, telefonları, tabletleri, laptopları, fotoğraf makinelerini, drone’ları çalıştırmak için yedek aküler, powerbank’lar, güneş enerjisi panelleri, kamp ateşinden elektrik üreten adaptörler… Ayrıca, uzun günler boyunca şarj olmadan çalışabilen bir 10. nesil laptop veya 11. nesil laptop da doğa gezginlerini çok sevindirecektir.

Tarzına uygun bir kazak

Soğuk kış gezilerinde en çok ihtiyaç duyulan detaylardan biri de, sıcacık kazaklar ve polarlar olacaktır. Gezi uzadıkça ıslanan, kirlenen, ter nedeniyle kirli poşetine yerleştirilen kazakların yerine yenisine her zaman ihtiyaç duyulur. Bu seçeneği de tercih edebilirsiniz.

Tozluk

Doğa gezilerine yeni başlayan, henüz yolun başında olan bir sevdiğiniz için faydalı bir hediye seçmek istersen, henüz anlamını ve yararını tam çözemediği bir çift tozluk da tercih edebilirsiniz. Özellikle yeni başlayanlar, kar yürüyüşlerinde ayaklarına tozluk takmanın önemini, ayakkabıları kar sularıyla dolmadan önce anlayamazlar. Ayakkabının üzerinde biriken kar kısa sürede eriyip ayakkabının içine sızdıkça, buz gibi kar suyu ile ıslanan çoraplar ve donmaya başlayan ayaklar, doğru şekilde bağlanmış bir tozluğun ne kadar hayati bir aksesuar olduğunu hızla idrak etmelerini sağlar.