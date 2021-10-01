ATLAS’IN EKİM 2021 SAYISI ÇIKTI! YENİ SAYIDA NELER VAR?

Atlas’ın ekim sayısının kapak konusu Latmos, diğer adıyla Beşparmak Dağları. Aydın ve Muğla il sınırlarına yayılan, Bafa Gölü’nden antik kalıntılara sayısız doğa ve kültür hazinesi barındıran bu silsile için Herodot “tanrıların çocuklarının oyun bahçesi” diyordu. Atlas, Latmos’a konuk oldu ve eteklerinde bereketli bir kır hayatının sürdüğü esrarlı coğrafyada binlerce yıl öncesinden bilgilerle döndü.

Türkiye’nin buzullarının önemli bir bölümü Ağrı Dağı’nda bulunuyor ama iklim değişikliği en yüksek dağımızı da gün geçtikçe daha çok etkiliyor. Atlas’ın da yer aldığı tırmanış ekibi Ağrı Dağı’nın zirvesine ilerlerken buzulların son halini de belgeledi.

Taliban, Afganistan’da tekrar yönetimi ele geçirdi ve aynı sorunlar yeniden gündeme geldi. Ülkede insani kriz derinleşirken Taliban’ın kültür varlıklarına karşı tutumu da belirsizliğini koruyor.

Japonya’nın güneyinde, okyanusta yeşil bir nokta. Yakuşima Adası, sislere gömülmüş yeşil dorukları, bin yaş üstü sedir ağaçları, geyikleri, maymunları, dağ keşişleriyle ziyaretçilerini tekrar tekrar çağıran fantastik bir evren.

Atlas, Diyarbakır’ın tarihi Zerzevan Kalesi’nde düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliğine katıldı ve yıldızları inceledi.

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