Kış yürüyüşlerine hazır mıyız?

Havaların soğuması, kara kış, yağmurlar, fırtınalar doğa severleri yıldıramaz. Karlı kış günleri için gezi planları yapanlar çoktan hazırlıklarına başlamışlardır ama bu kış gezileri için dikkat etmemiz gerekenler nedir?

Spor ve doğa tutkunlarını, mevsimler çok da engelleyemiyor. Yakıcı güneş altında da, sağanak yağmurlar veya kar fırtınaları altında da doğa severler dere tepe demeden tırmanmaya, yürümeye, keşfetmeye devam ediyor.

Ancak her mevsimde dikkat edilmesi gereken kurallar var ve mevsim şartlarına göre önlemleri almadığınızda ciddi problemler yaşamanız işten bile değil.

Soğuk havalarda yürüyüş yaparken, doğru şekilde giyinmeniz çok önemli. En güzel kışlık ayakkabıyı bulup giyseniz bile karda yürürken tozluk takmadığınız taktirde ayaklarınızın birkaç dakika içinde buz gibi kar suyuyla donmaya başlayacağını bilmeden yola çıkmanız büyük sorunların başlangıcı olacaktır.

Dolayısıyla, kış aylarındaki geziler için ekstra dikkatli ve hazırlıklı olmak gerekiyor. Kışlık mont arıyorsanız erkek mont veya kadın mont modellerini inceleyebilirsiniz. Yürüyüşünüze hazırlanırken, ayağınıza rahatça oturan, ortama uygun iki çift ayakkabıyı da hazır etmenizi tavsiye ediyoruz. Hanımlar topuklu bot modellerini tercih ediyorsa, altı kaymayacak, yağmurda ve karda sizi ayakta tutacak modelleri tercih edebilirsiniz.

Eldiven, tozluk, kar maskesi, yağmurluk, güneş gözlüğü, yedek çoraplar ve diğer kışlık aksesuarları da hava durumu ve bölgenin coğrafi şartlarına göre mutlaka yanınızda bulundurmalısınız. Güneş battıktan sonra hareket edecekseniz, aydınlatma ekipmanlarınız kadar vücudunuzu sıcak tutacak ekstra önlemler de gerekli olabilir zira kış mevsiminde güneş battıktan sonra şartlar bir anda çok zorlaşabilir, beklemediğiniz derecede ağır bir soğuk veya fırtına şartları oluşabilir.

Yürümek, aynı zamanda çok sağlıklı bri aktivite ve bugün pek çok sağlık uzmanı da bacak kaslarını çalıştırmanın, uzun yürüyüşler yapmanın anti-aging açısından çok faydalık bir etkinlk olduğunu kabul ediyor. Doğa tutkunları için doğal bir aktivite olan yürüyüş, yaz veya kış, doğru aksesurları ve önlemleri alarak çok daha sağlıklı olacaktır. Doğada her zaman, olumsuz sürprizler yaşanabileceğini de düşünerek hareket edip önceden önlemlerinizi almanızı tavsiye ediyoruz.