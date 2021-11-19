Doğa sizi çağırıyor ama siz hazır mısınız?

Doğa gezileri herkes için unutulmaz bir macera olmasına rağmen hazırlıksız ve yeterince bilgi edinmeden çıkılacak bir yolculuk büyük sıkıntılar doğurabilir.

1- Çadırı nereye kuralım?

Kamp hazırlığı yapacakken çadırı kuracağınız yer hayati önem taşır. Doğada pek çok noktanın manzarası çok etkileyici olabilir ama çadır kurmaya gerçekten uygun mu? Siz çadırdayken tehlike yaratabilecek noktaları tespit etmeli ve güvenli bir alana çadır kurmalısınız. Bu nedenle, dikkat etmeniz gereken noktalar şunlar: Heyelan ve kaya yuvarlanması riski bulunan tepelerin yamaçlarına çadır kurmayın. Zaten bu alanlarda tepeden yuvarlanmış bolca kaya da görebilirsiniz. O kayalardan biri gece çadırınızın üzerine de yuvarlanabilir. Dere kenarında çadır kurarken, “sel mevsiminde” olup olmadığınıza dikkat edin. Yakınlarda bir köprü varsa, o köprünün seviyesinden daha yukarda çadır kurmaya özen gösterin. Köprüler o bölgedeki sel seviyesi dikkate alınarak inşa edilmiştir.

2- Hangi çadırı kuralım?

Çadır kampı denilince, hangi çadırı kuracağınızı da düşünmeniz gerekiyor. Eğer, sırt çantaları ile yürüyecek ve doğada zor parkurları aşacaksınız, hafif çadırlara ihtiyacınız var. 2 kişilik çadırlar, hafiflikleri ve kolay kurulumu ile doğa severlerin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılar. Ancak eğer ailece bir doğa tatili planlıyorsanız, aile çadırı seçmek de isteyebilirsiniz. Bu çadırlar, küçük bir kulübeyi andırabilir ve içinde de bir ebeveyn odası bulunabilir. 2 kişilik sporcu çadırlarına oranla çok daha ağır olan aile çadırlarını sırtınızda taşımanız ise çok zor olacaktır. Dolayısıyla aile çadırını kuracağınız noktaya kadar araçla ulaşım sağlamak zorundasınız. Bu çadırlıkla genellikle 4-5 kişilik kapasiteleriyle, bir ailenin doğadan rahatça kamp yapmasına yardımcı olur.

3- Ayakkabılarınız hazır mı?

Doğu yürüyüşünüz için mutlaka uygun bir çift ayakkabınız olmalı ama yanınızda yedek bir çift ayakkabı da bulundurmalısınız. Bu gezi boyunca ayaklarınız sizin için hayati öneme sahip olacaklar ve onların yorulması, tahriş olması, hasar alması isteyeceğiniz en son şey olacaktır. İhtiyacınız olabilecek ayakkabı modellerini incelemek için hepsiburada’nın erkek spor ayakkabı, kadın ayakkabı veya flo ayakkabı sayfalarını incelemenizi tavsiye ederiz.

4- Rüzgarı hesaplamaya çalışın

Bulunduğunuz bölgede rüzgarın hangi yönden estiğini tespit etmeye çalışarak çadırı kurarken, çadırın ağzını rüzgara karşı vermemeye özen gösterin. Çadır rüzgarı arkadan ve yanlarından aldığında rüzgara karşı daha dirençli olacaktır. Elbette burada yine tentenizi iyi germenizin gerekli olduğunu da unutmamak gerekiyor.

5- Çadır içinde ateş yakmayın

Çadır kamplarında en büyük tehlikelerden biri, çadır içinde çıkacak yangındır. Pek çok deneyimsiz kampçı, dışarıdaki yağmur ve soğuk hava nedeniyle, çay demlemek, yemek pişirmek için minik kamp tüplerini çadır içinde yakmaya meyillidir. Ancak bu ölümcül sonuçları olabilecek kazalara neden olur. Çadır içindeki malzemeler tutuşabilir ve daha kötüsü, kamp tüplerinden sızabilecek gaz, ki çoğu zaman sızar, çadır içinde birikir ve eğer ateşle karşılaşırsa, patlar. Ateş yoksa bile uykunuzda sizi zehirleyebilir. Bu nedenle kamp tüplerini asla çadır içine almayın ve çadır içinde ateş yakmayın. Her yıl, çok sayıda acemi kampçının bu nedene yanık tehlikeleri yaşadığını unutmayın.