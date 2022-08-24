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Antarktika karında mikroplastik

Harika Pelin Şengül

Antarktika’da deniz buzu ve yüzey suyundan sonra ilk kez yeni yağan karda mikroplastik tespit edildi. Yeni Zelandalı araştırmacılar 19 farklı noktadan topladıkları kar örneğinde, bir pirinç tanesinden daha küçük olan bu parçacıklara rastladı. Canterbury Üniversitesi doktora öğrencisi Alex Aves’in araştırmasını denetleyen Dr. Laura Revell, “Böyle bozulmamış ve uzak bir yerde herhangi bir mikroplastik bulunmayacağı konusunda iyimserdik” dese de 19 örneğin hepsinde parçacıklar bulundu. Araştırmada 13 farklı plastik türüne rastlandı; en yaygınıysa meşrubat şişeleri ve giysi yapımında kullanılan PET plastik. Mikroplastikler ya havada binlerce kilometre yol kat etti, ya da Antarktika’daki insan varlığından kaynaklanıyorlar.

6000 km  Mikroplastiklerin Antarktika’ya gelen kadar havada katettiği düşünülen mesafe

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