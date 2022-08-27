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Atlas Rotaları

ARTOS DAĞI ETEKLERİNDE KOŞU

Harika Pelin Şengül

Bu yıl ilk defa Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Artos Ultra Sky Trail yarışı, 30 Temmuz 2022 tarihinde Gevaş ilçesinde gerçekleşti. Artos Dağı eteklerindeki ultra sky maratona yurtiçi ve yurtdışından 237 sporcu katıldı. Yarışlar 15 km, 30 km ve 50 km olmak üzere üç etapta gerçekleşti. 50 km’lik Artos Ultra Sky maraton etabı, uluslararası Sky Running Federasyonu tarafından Türkiye’de onaylanan ilk ultra sky maraton yarışı.

Sky Running onayı için etkinliğin 50 km’lik rota ve en az 3 bin metre tırmanış içermesi gerekiyor. Yarışın amaçlarından biri de doğa sporları için çok uygun seçenekler sunan Van Gölü Havzası’nı daha iyi tanıtmak ve bölgeye olan ilgiyi daha da arttırmaktı.

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