İzole kutup ayıları bulundu

Kutup ayıları, fokları avlarken platform olarak kullandıkları Arktik deniz buzunun hızla erimesi nedeniyle varoluşsal bir tehditle karşı karşıya. Ancak bilim insanları, Grönland’ın güneydoğusunda, okyanus suyunun donmasıyla oluşan deniz buzunun bulunmadığı bölgede izole bir kutup ayısı popülasyonu keşfetti. Söz konusu grup avlanmak için Grönland buz tabakasından kopup okyanusa karışan tatlısu buzlarını, yani buzdağlarını (aysberg) da kullanıyor. Science dergisinde yayımlanan bulgular, Arktik deniz buzunun yaz aylarında tamamen ortadan kalkmasının beklendiği bu yüzyılda, en azından bazı küçük grupların hayatta kalabileceği umudu doğuruyor. Genetik çalışmalar, Güneydoğu Grönland’da araştırılan yüzlerce kutup ayısının, coğrafi nedenlerden dolayı en az birkaç yüzyıldır diğer kutup ayısı popülasyonlarından ayrı yaşadığını gösteriyor. Bu kutup ayıları, bir yılın 100 gününde fok avlamak için yeterince deniz buzu varsa hayatta kalabiliyor (diğer kutup ayıları için bu süre en az 180 gün). Fiziksel olarak daha küçük oldukları ve daha az üredikleri belirtilen bu izole grubun gelecekte küçük bir şansı olabilir.

185 kg Güneydoğu Grönland dişi kutup ayılarının ağırlığı (Kuzey Amerika Arktik bölgesi ortalaması 199-255 kg)