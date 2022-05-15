Notre Dame’in altındaki lahit

Fransa’nın başkenti Paris’te üç yıl önce çıkan yangın sonrası yeniden inşa ve onarım çalışmaları süren Notre Dame Katedrali’nin zemininde 14’üncü yüzyıla ait olduğu düşünülen bir lahit bulundu. Arkeologlar, 12’nci yüzyılda inşa edilen katedrale gömülü lahdin yüksek makam sahibi bir kişiye ait olduğunu düşünüyor. Lahit, çan kulesini restore etmek için kurulacak iskelet öncesi katedralin haç planlı zemini son kez incelenirken, farklı mezarlıklarla birlikte bulundu. Katedral 2024’te yeniden açılabilir.

Fotoğraf: JULIEN DE ROSA/AFP/GETTY IMAGES